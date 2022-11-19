台外交部：澳政府澄清对台加入CPTPP立场不变

针对澳大利亚总理阿尔巴尼斯称跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP）只接纳被承认国家，台湾外交部称，澳洲政府已向台湾澄清堪培拉对台湾加入CPTPP的立场没有改变。

台湾外交部星期五（11月18日）发布新闻稿，称澳洲政府已向台湾政府澄清，澳大利亚仍欢迎台湾在内所有符合CPTPP高标准规范经济体加入。

新闻稿称，台湾外交部对澳洲政府重申对台湾加入CPTPP的一贯立场表示欢迎，并将持续争取各CPTPP成员国的支持。

据彭博社报道，阿尔巴尼斯是于星期五在泰国曼谷举行的亚太经济合作组织（APEC）峰会上作出相关表述。

他被记者问及澳洲政府是否不太可能支持台湾加入CPTPP时说，澳大利亚对这一事件的立场没有改变，“CPTPP是一个被承认国家组成的组织，台湾在这里（APEC）之所以有代表，是因为台湾作为一个经济体在这里有代表”。“澳大利亚两党都支持一个中国政策。我们支持台湾保持现状。”

据《澳大利亚人报》报道，在阿尔巴尼斯发表相关言论后，澳大利亚外交官纷纷向各合作盟友保证，阿尔巴尼斯政府对台湾加入CPTPP仍抱持开放态度。

阿尔巴尼斯星期六被问及是否在这个问题说错话时说：“我们的立场没有改变，对于申请加入CPTPP的经济体，我们将按照协商一致的方式来处理申请。”