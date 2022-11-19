人大常委谭耀宗：香港“一国两制”搞得愈好愈有利于台湾和平统一

中国人大常委会委员谭耀宗星期六(11月19日)在中共二十大精神座谈会上说，二十大报告中提到要推进祖国的统一以及解决台湾问题，这也是香港身上所肩负的责任。“一国两制”的提出本身就是为了和平解决台湾问题，所以香港的“一国两制”搞得愈好，愈有利于台湾的和平统一。

根据《星岛日报》报道，谭耀宗向近500名尖沙咀街坊讲述二十大精神时说，二十大回顾了过去十年的变革与成果，重点提及“脱贫攻坚取得全面胜利”。他说，中国共产党派出大量党员去“山旮旯”农村地方进行精准扶贫，打赢了人类历史上规模最大的脱贫攻坚战，近一亿农村贫困人口实现脱贫，历史性地解决了绝对贫困问题，为全球减贫事业作出重大贡献。

谭耀宗还说，二十大重点提及“自我革命”，“打江山容易，大家目标一致，但时局稳定、过上好日子，有权力就开始催生腐败，因此要从严治党、自我革命。”他说，过去十年检控21万各级官员，体现了中共“自我革命”的巨大的政治勇气。

谭耀宗说，二十大报告中提到要推进祖国的统一以及解决台湾问题，这也是香港身上所肩负的责任。“一国两制”的提出本身就是为了和平解决台湾问题，所以香港的“一国两制”搞得愈好，愈有利于台湾的和平统一，更有利于人心回归。因此，香港未来任重道远。他调，如果有人要搞“台独”中央也不会排除以武力解决台湾问题。

对于很多人关心“会不会打仗”的问题，他说，国际关系复杂多变，涉及很多因素，因此要做好准备，特别是粮食要“抓在自己手上”，各方面都要做好居安思危的准备，“否则一被人袭击就手足无措”。

谭耀宗会后见记者时被问及会否寻求连任人大常委，他称将于下周一公布最新决定；至于会否支持香港前特首林郑月娥参选人大常委，他不予评论。

