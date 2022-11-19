中国工信部：优化锂电产业布局 建设统一大市场

中国工业和信息化部、国家市场监督管理总局星期五（11月18日）联合发通知指出，各地部门须指导锂电企业结合实际和产业趋势合理制定发展目标，在关键材料供应稳定、研发创新投入充足、配套资金适量充裕的前提下，因时因需适度扩大生产规模，优化产业区域布局，避免低水平同质化发展和恶性竞争。坚持推动有效市场和有为政府更好结合，着力破除地方保护和区域割裂，共同建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国锂电统一大市场。

根据澎湃新闻报道，一方面上游锂价高企，中下游锂电池厂商、新能源车企叫苦不迭；一方面各地锂电池百亿级重大项目纷纷上马、电池企业投资扩产不断。在此背景下，中国工信部发布发出《关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知》，推进锂离子电池供应链产业链稳定发展。

工信部表示，“锂离子电池（以下简称锂电）是支撑新型智能终端、电动工具、新能源储能等产业发展的基础电子产品。近来随着下游需求及产业规模爆发式增长、疫情复杂多变、经济下行压力加大等因素影响，国内锂电产业链供应链阶段性供需失衡严重，部分中间产品及材料价格剧烈波动超出正常范围；上下游对接不畅，部分领域出现囤积居奇、不正当竞争；部分环节产能盲目扩张，低质低价竞争时有发生。”

为保障锂电产业链供应链协同稳定，工信部表示将着重推进以下几方面工作。一是坚持科学谋划，推进锂电产业有序布局。各地要指导锂电企业结合实际和产业趋势合理制定发展目标，在关键材料供应稳定、研发创新投入充足、配套资金适量充裕的前提下，因时因需适度扩大生产规模，优化产业区域布局。

二是加强供需对接，保障产业链供应链稳定。各地工业和信息化主管部门要引导上下游企业加强对接交流，推动形成稳定高效的协同发展机制。落实《“十四五”工业绿色发展规划》等要求，完善废旧新能源汽车动力电池回收利用体系，提高综合利用水平。

三是强化监测预警，提高公共服务供给能力；四是加强监督检查，保障高质量锂电产品供给；五是优化管理服务，营造产业发展良好环境。各地工业和信息化主管部门、市场监管部门要坚持推动有效市场和有为政府更好结合，着力破除地方保护和区域割裂，共同建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国锂电统一大市场。

据不完全统计，2022年中国锂电池领域至少公布了75个投资计划，总投资金额超过万亿元，其中有近半项目投资规模在100亿元（人民币，约20亿元）以上。

根据中国汽车动力电池产业创新联盟的最新统计数据，今年1月至10月，中国动力电池累计产量425.9GWh，累计同比增长166.5%。而在最近半个月，中国规划增加的锂电池产能就达到了202GWh。

根据公开信息整理，以2025年为时间节点，中国国内锂电池企业中，宁德时代产能规划为839GWh，比亚迪产能规划超600GWh, 中创新航产能规划为500GWh，国轩高科产能规划为300GWh，亿纬锂能产能将超200GWh，蜂巢能源产能规划为600GWh。仅以上6家企业产能规划就达到3000GWh，是去年锂电池产量的10多倍。

