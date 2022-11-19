美官员：美将要求中国利用其影响力约束朝鲜

朝鲜星期五（11月18日）时隔15天再发射一枚洲际弹道导弹（ICBM），一名美国官员称，美国将要求中国利用其影响力约束朝鲜频繁发射导弹的行为。

据法新社报道，陪同美国副总统哈里斯进行亚洲访问行程的高级官员星期五称，美国尝试让中国加入谴责朝鲜的国家行列，“这肯定将是我们外交工作的一部分”，美国希望中国利用其影响力来说服朝鲜。

朝鲜星期五早上在平壤市顺安地区向东部海域发射一枚洲际弹道导弹。弹射高约6100公里、飞行距离约1000公里、飞行速度约22马赫。导弹飞行一个小时后，落在北海道以西200公里的日本专属经济区。分析认为，若朝鲜以正常角度发射，导弹能及美国全境。

上述官员称，“朝鲜星期五的行动是（区域局势）进一步升级”，因为该导弹“有能力到达美国和世界上许多其他国家”。

在朝鲜发射洲际导弹后，哈里斯当天在泰国曼谷举行紧急会谈，与会者包括日本、韩国、澳大利亚、新西兰和加拿大的领导人。

哈里斯说：“我们强烈谴责这种行为，并再次呼吁朝鲜停止进一步的非法和破坏稳定的行为。”她说：“我代表美国，重申我们对印太联盟的坚定承诺。与在座各国首脑一起，继续敦促朝鲜致力于认真和可持续的外交途径。”

哈里斯还呼吁联合国安理会就朝鲜问题召开紧急会议。