美官员：美将要求中国利用其影响力约束朝鲜

发布 / 2022年11月19日 3:11 PM

字体大小:

朝鲜星期五（11月18日）时隔15天再发射一枚洲际弹道导弹（ICBM），一名美国官员称，美国将要求中国利用其影响力约束朝鲜频繁发射导弹的行为。

据法新社报道，陪同美国副总统哈里斯进行亚洲访问行程的高级官员星期五称，美国尝试让中国加入谴责朝鲜的国家行列，“这肯定将是我们外交工作的一部分”，美国希望中国利用其影响力来说服朝鲜。

朝鲜星期五早上在平壤市顺安地区向东部海域发射一枚洲际弹道导弹。弹射高约6100公里、飞行距离约1000公里、飞行速度约22马赫。导弹飞行一个小时后，落在北海道以西200公里的日本专属经济区。分析认为，若朝鲜以正常角度发射，导弹能及美国全境。

上述官员称，“朝鲜星期五的行动是（区域局势）进一步升级”，因为该导弹“有能力到达美国和世界上许多其他国家”。

在朝鲜发射洲际导弹后，哈里斯当天在泰国曼谷举行紧急会谈，与会者包括日本、韩国、澳大利亚、新西兰和加拿大的领导人。

哈里斯说：“我们强烈谴责这种行为，并再次呼吁朝鲜停止进一步的非法和破坏稳定的行为。”她说：“我代表美国，重申我们对印太联盟的坚定承诺。与在座各国首脑一起，继续敦促朝鲜致力于认真和可持续的外交途径。”

哈里斯还呼吁联合国安理会就朝鲜问题召开紧急会议。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

分享热榜

符合条件者今年12月可获高达700元现金补助

卫生科学局吁请公众不要购买或使用五种含类固醇产品

身份证号绑定PayNow 最早在12月5日收到政府补助
4

【潮什么】别再逛明洞了！首尔年轻人现在爱逛哪些“洞”？
5

金管局与纽约联储银行 探讨使用批发中央银行数码货币

更多精彩内容