英媒：河南省政府帮助富士康招募生产线工人

英国媒体报道，河南省政府帮助富士康郑州工厂征募iPhone组装线工人，此前该工厂因为暴发疫情，大批工人离职导致生产线中断。

据英国《金融时报》星期六（11月19日）报道，在富士康郑州厂生产线受到严重影响后，河南省责成全省官员从乡村招募新的流水线工人，确保工厂生产线正常运作。

富士康郑州厂以北200公里的汤阴县一名官员称，该县在大约一周内派遣了300多名工人，县政府先让这些工人在一家酒店隔离三天后，再用大巴将他们直接送到富士康工厂，他们在那里再隔离三天后就可开工。

位于工厂西边宜川县的官员则说，当地政府星期四向富士康输送了第一批的80名工人，但这名官员也说，招募工人是一回事，同时还得确保工厂的冠病疫情是稳定的，否则一旦疫情恶化，“我们可能不得不想办法让我们的工人回来”。

位于工厂南部的宝丰县收到的任务则是在村内招募至少七名工人。当地一名村干部说，以往收到的命令只是鼓励当地人到村外工作，这还是第一次收到如此强制性且具体的行政命令。

今年10月，富士康郑州厂疑似出现疫情，导致有大批富士康员工徒步返乡，造成工厂员工大幅流失，生产线难以维持。

员工大规模离开后，富士康提高了薪资水平，并提供奖金以吸引和留住员工。报道称，为了维持正常生产，富士康增加了7600元人民币（1468新元）的薪金，还将工厂分成两个独立的厂区，以分割工人群体，尝试将冠病病例保持在低水平。

据第一财经网报道，富士康郑州科技园一名高管杨涵（化名）证实，截至11月17日，富士康航空园区的预招工总报名人数超过了10万，“名额终于满了，目前招工工作暂时停了。接下来还是得做好园区的防疫，这一段真是太艰难了，这次，富士康能这么快度过‘员工荒’，还真是得感谢政府”。