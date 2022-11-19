西安“松绑”楼市：二孩及以上家庭在限购基础上可新购一套房

陕西省西安市促进房地产市场平稳健康发展协调领导小组星期六（11月19日）发布《关于支持刚性和改善性住房需求有关问题的通知》(以下简称“通知”)。其中提到，符合西安市购房资格的二孩及以上家庭，在住房限购区域内限购套数的基础上可新购一套住房。

根据中新社报道，通知提出，为进一步支持刚性和改善性住房需求，吸引各类人才在西安市创新创业，从市外迁入西安市且在住房限购区域无住房的居民家庭，落户西安市后即可在住房限购区域购买首套二手住房。

通知还说，住房限购区域无住房的非本市户籍居民家庭，持有本市《居住证》，且在购房之日前6个月在本市连续缴纳社会保险或个人所得税的，可购买一套二手住房。

此外，经批准引进的各类人才，在西安市住房限购区域购买住房时无须提供社会保险或个人所得税相关证明材料。此外，临潼区，西咸新区沣东新城上林街道，沣西新城高桥街道、马王街道，高新区托管的非限购区域不再列入西安市住房限购限售范围

值得一提的是，符合当地购房资格的二孩及以上家庭，在住房限购区域内限购套数的基础上可新购一套住房。二孩及以上家庭购买的第三套住房为新建商品住房时，应列为“普通家庭”类别。

中国国家统计局发布统计数据显示，今年10月，全国70个大中城市中商品住宅销售价格下降城市个数增加，各线城市商品住宅销售价格环比下降。其中，10月份西安新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，二手住宅销售价格环比下降0.2%。

报道指出，从西安部分楼盘售楼部看，以往被开发商寄予厚望的“金九银十”之景并未出现，购房者观望情绪依旧。此外，西安二手房销售价格在8月份和9月份下降之后，10月份环比继续下降。

