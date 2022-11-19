衡水中学启动教学改革：破除超限内卷等现象

河北衡水中学宣布启动教学改革，旨在破除教学上的超限现象、内卷现象、短视现象，同时减量提质。

河北衡水中学网站星期四（11月17日）发文称，为适应新时代教育要求，破除教学上存在的超限现象、内卷现象、短视现象以及不规范现象，将深入推进新高考、新课标、新教材下的课堂教学改革。

校方称，将形成具有衡中特色、值得全面推广的课堂教学体系、教学管理体系、教师培养体系和学校评价体系；充分发挥课堂教学改革“四驾马车”的作用，即学校领导推动、中层干部带动、实验教师拉动、全体教师行动，不断向深化教学改革迈进。

衡水中学此次的教学改革分三个轮次有序推进。第一轮，重在化解教学中存在的各种问题，“减量提质”；第二轮，在一轮问题解决的基础上深入推进、内涵提升；第三轮，在前两轮的基础上进行成果提炼、总结推广。

针对课堂教学方面存在的问题，学校出台方案选拔实验教师，支持实验教师进行改革实践，通过高级教师引领、特级教师示范、课改实验教师拉动，不断推进课堂教学改革。

针对资料组编方面存在的问题，教务处出台了《关于试题命制方案和命题评价方案》，组织召开了2022至2023学年命题工作研讨会，各学科中心教研室提出意见和建议，研讨可实施性策略。

此前，衡水中学10月12日曾发文透露，学校召开了“三新”背景下教学改革动员大会，旨在在新高考、新课程、新教材改革和质量评价改革同步实施、协同推进的背景下，深入落实立德树人根本任务，协同推进新时代教学改革工作；促进课程、教材、教学、考试、评价等有机衔接，落实新课程、新教材的理念和要求，着力提高教育教学质量。