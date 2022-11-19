台北动物园：团团最终处置因时间压力没与大陆沟通

中国大陆赠送给台湾的大熊猫“团团”在被施打麻醉针沉睡后，于星期六（11月19日）下午1时48分病逝。针对相关处理有无事先与大陆沟通，台北市立动物园称，也许陆方的讨论涉及不同层级，但“时间不站在我们这边”，必须及时做出决定。

据中时新闻网报道，台北市立动物园发言人曹先绍星期六在记者会上说，在做任何类似决定时，园方各相关方的人员包括兽医师、照养员都会一同参照科学数据，彼此进行沟通。

但园方认为，无论多努力，团团要恢复的机率趋近于零，因此必须做出痛苦的决定。至于下决定前是否有和大陆方面沟通，曹先绍说，由于当时情况紧急，园方须在短时间内作出决定，虽然陆方可能有不同层级的讨论，但若要作出符合团团福祉的决定，“时间不站在我们这边”。

组长王怡敏说，当17日团团出现四次癫痫、18日发生三次癫痫时，这些状况都有及时知会大陆，他们也很清楚目前园方的措施，这部分交流都是畅通的。

曹先绍说，两岸各自都会留空间互相尊重。今年11月两名大陆专家来台目睹团团的情况后，基本上都支持台湾园方实施的举措。虽然陆方在照顾猫熊方面比起台湾来说有较多的经验，但没有人能预料到团团癫痫发作的时间，还能事先得知团团脑部病变可快可慢、可能压迫到不同地方。

针对团团最后的病情，兽医室主任赖燕雪说，由于团团体内的红血球较少，已出现贫血症状，且肝功能指数往上飙升，园方在评估团团的身体数值后，认为团团即使醒来后，身体也没办法很好地摄取营养，园方最终才决定选择放手。