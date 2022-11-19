北京信托原董事长和总经理双双被查

北京一轻控股有限责任公司保留市管企业正职待遇干部周瑞明、北京祥龙资产经营有限责任公司保留市管企业正职待遇干部何晓峰双双被查。上述二人分别也是北京信托原董事长和总经理。

据北京市纪委监委官方微信“清风北京”星期五（11月18日）发布的两则消息，周瑞明涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。何晓峰涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

据中新经纬报道，周瑞明、何晓峰被查前还有另外的身份，即北京信托董事长、总经理，就职北京信托长达20年之久。

公开信息显示，58岁的周瑞明是中国社会科学院研究生院管理学博士。历任中国人民银行金管司干部，原国务院证券管理委员会国内市场处处长，中国证券监督管理委员会上市公司部监管二处处长、信息统计部副主任、党委办公室副主任兼宣传部副部长(副局级)，共青团中国证监会委员会书记。于2001年入职北京信托，历任公司副总经理、党委副书记、纪委书记，副董事长、总经理，2019年至2022年11月，任公司党委书记、董事长。

49岁的何晓峰是清华大学工商管理硕士。于2003 年入职北京信托，历任公司信托经理、高级信托经理，房地产信托业务总部总经理，不动产信托事业一部第一责任人。2014 年任公司党委委员、副总经理。2019年至2022年11月，任公司党委副书记、董事、总经理。

据证券时报此前报道，北京市国资委向北京信托宣布，免去公司董事长周瑞明和公司总经理何晓峰的职务。与此同时，北京市国资委委派华夏银行董事长李民吉(曾任北京信托董事长)临时负责北京信托的管理工作，确保公司经营的稳定。目前该报道已被删除。

北京国际信托有限公司是北京市属唯一一家大型非银行金融机构，注册资本22亿元（人民币，下同，约4.2亿新元）。股东信息显示，北京信托共有10家股东，北京市国有资产经营有限责任公司为第一大股东，持有34.30%股权，航天科技财务有限责任公司、威益投资有限公司、中国石油化工股份有限公司3家股东持股比例超10%。

今年6月份，北京信托因固有贷款管理严重违反审慎经营规则，被北京银保监局责令改正，并给予合计150万元罚款的行政处罚。

截至2021年末，北京信托累计成立信托产品3038支，管理信托规模达1.94万亿元；公司总资产179.12亿元，净资产112.49亿元。

