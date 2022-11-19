赵少康：团团不是“统战象征”而是团结与友谊的象征

中国大陆赠送给台湾的大熊猫“团团”病情恶化，台北动物园医疗照管团队决定，让“团团”在麻醉中沉睡，“团团”在星期六（11月19日）下午1时48分心跳已停止。台湾中广董事长赵少康追悼说， 团团的离开实在让人不舍与感伤。团团不是民进党口中的“统战的象征”，而是团结与友谊的象征，谢谢团团在生命的最后一段，让两岸的良心超越政治。

赵少康在脸书上说，2008年时任台北市长郝龙斌任内，终于促成团团、圆圆来到台北，至今已经陪伴台北市民超过14年，尽管当时民进党政府因为意识形态无所不用其极的杯葛（抵制）、阻挡、拒绝，甚至在这次病危时，农委会副主委还要让对岸“拿回去”，实在令人痛心。

赵少康说，但团团来台的这14年间，实实在在地证明两岸尽管在政治有歧异，但两岸人民的心仍然善良，在最后也能团结起来发挥人性的光辉，共同为团团祈福、努力。

赵少康强调，团团不是民进党口中的“统战的象征”，而是团结与友谊的象征，谢谢团团在生命的最后一段，让两岸的良心超越政治，“虽然最终没有能救回你，但你可爱的模样及带给我们的欢笑，将长存在我们的记忆里，愿你一路走好，再无苦痛”。

许多台湾网民留言对团团的离开表达哀悼，希望团团不痛了、安心当小天使。大陆网民对团团离世的消息也非常关注，相关话题下午冲上微博热搜。

许多大陆网民表示难以接受这个噩耗，并回忆起团团及圆圆的名字，是2006年春晚“大陆同胞向台湾同胞赠送大熊猫”活动中，收到超过1亿则观众短信及电话票选出来的。有四川网民留言盼团团能“落叶归根，带回四川安葬吧”。

还有大陆网民质疑指“当地动物园要负最大责任”，“好心给过去了也不好好养，白瞎了我们的国宝”。不过也有网民认为，癫痫发作想必相当难受，如此一来对团团也是种解脱，“医疗团队应该也是想让它少受点罪，团团走好”。

