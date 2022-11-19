榄球赛精华片国歌名错误 主办方称图像操作员失误

针对11月6日在杜拜举行的香港对垒葡萄牙的橄榄球赛事转播中，比赛前播放中国国歌时字幕出现错误，香港橄榄球总会星期六（11月19日）称，国际榄球理事会已在事发隔天（7日）回复，解释这是“图像操作员”的失误，并向香港榄球总会致歉。

据香港《星岛日报》报道，香港榄总称，直至比赛结束前，香港队或管理团队都无法得悉这个错误，国际榄球理事会或其营运广播或制作团队也没有向任何港队成员或管理人员查询国歌的名称，也没有被告知国歌的名称会被出现在转播报道中。

香港榄总称获悉此事后，已即时向国际榄球理事会查询，国际榄球理事会事发隔天（7日）回复，解释这是“图像操作员”的失误。国际榄球理事会已就此错误向香港榄球总会致歉，并尝试在其点播视频和其他发布的视频中作出更正。随后国际榄球理事会在11月12日和18日有港队出赛的赛事转播中已使用了正确的国歌名称，当中国国歌《义勇军进行曲》播放时显示了正确的字幕。

另外，香港榄总已要求国际榄球理事会提供详细的发生过程和解释，并要求此国际机构和香港特区政府和市民作出公开道歉。香港榄总也联络了国际榄球理事会和多个网上平台，以确保此片段将从平台上删除。这项工作仍在进行中。香港榄球总会也正在查阅港队参与的其他国际赛事片段，以确定是否还有其他同类事件。

11月6日在杜拜举行的香港对垒葡萄牙的橄榄球赛中，现场播放中国国歌时，精华直播片段弹出的文字却将中国国歌的英文译名误写成《愿荣光归香港》的英文译名，“Glory to Hong Kong”。