张忠谋在APEC峰会上与习近平进行简短交谈

台积电创办人张忠谋星期六（11月19日）说，他与中国国家主席习近平在泰国曼谷召开的亚太经合组织（APEC）峰会期间进行了“简短但愉快”的交谈，他还与美国副总统哈里斯就半导体进行讨论。

据路透社报道，张忠谋是台湾出席APEC的代表，这是他第六度代表台湾出席APEC领袖峰会。他星期六在曼谷向记者透露，他在星期五（18日）与习近平进行了简短的交谈。他说，“这是一次非常愉快、礼貌的互动”，“我们向彼此问好，我也祝贺中共二十大成功闭幕”。

张忠谋称，双方在交谈时没有谈及两岸的紧张局势。

路透社报道称，亚太经合组织峰会是台湾代表少数能够与会的国际场合之一，因此即使是顺便寒暄，两岸高层人员在国际场合的互动是相当罕见的。

张忠谋说，他也和哈里斯进行了交谈。他称，自己在会谈中告诉哈里斯，台湾已经邀请美国商务部长雷蒙多参加12月6日台积电在亚利桑那州的工厂的首部设备到厂（First tool-in）仪式。

张忠谋称，虽然在美国制造晶片的成本比台湾至少高50%，但这并不意味着台积电“排除”将一些生产线转移到美国的计划。

他还透露，台积电也正考虑在其他国家开设工厂，“但我现在不会谈论任何细节”。

张忠谋领导的台积电是全球最大的代工晶片制造商，由于半导体晶片已成中美科技战焦点，处在这之间的台积电处境微妙且尴尬，因此张忠谋与其他国家领袖的互动格外引人注意。

在美国压力下，台积电上周宣布，正在考虑于美国亚利桑那州投建第二座晶片厂。另据彭博社10月的报道，台积电为确保遵守美国限令，已暂停为中国大陆半导体设计商壁仞科技生产先进晶片。