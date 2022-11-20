中美气候变化磋商将正式恢复

美国和中国已同意就气候变化问题恢复正式磋商，尽管在是否以及多大程度上帮助最受全球变暖冲击的国家问题上，这两个最大的温室气体排放国还存在分歧。

据彭博社报道，正当在埃及举行的第27届联合国气候变化大会谈判因发展中和发达国家之间的分歧陷入僵局之际，中国气候变化事务特使解振华在星期六（11月19日）的新闻发布会上证实两国将恢复合作。

解振华说，两国同意在正式谈判议程中纳入如何处理发展中国家因气候变化蒙受的损失和伤害议题。但他同时强调，就此问题达成的任何新协议都应像《巴黎协定》一样，列明发达国家做出贡献是其应尽的责任。“提供资金的责任在发达国家，这也是他们的责任和义务，” 解振华说，“发展中国家可以在自愿的基础上做出贡献。《巴黎协定》在此问题上非常明确。”

彭博社的报道称，中国等发展中排放大国是否应该做贡献正是此次沙姆沙伊赫会议的分歧之一。欧盟要求以正式措辞规定扩大新损失补偿计划的捐助方基础。美国也一再表示，中国应该提供资金。

在哪些国家应获得支持的问题上，解振华说，应该在面向发展中国家的同时优先考虑最脆弱的国家。他说，中国已向其它发展中国家提供了支持，形式包括早期预警系统、低碳项目和可再生能源开发援助等。

解振华还说，他和美国总统气候问题特使约翰·克里之间的讨论将在此次联合国气变大会闭幕后继续推进，“我们已经同意，在这次会议后将继续进行我们的正式磋商。”

此次会议期间中美气候特使一直在晚上进行磋商，延续了解振华所说两人保持了20多年的工作关系。他还说，中美谈判“坦诚、友好、积极”，双方进行了活跃的对话。