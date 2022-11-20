橄榄球赛中国国歌出错 李家超称将去信表达不满

针对国际榄球赛事中在播放中国国歌时接连出错，香港特首李家超称对此非常不满，将会去信国际橄榄球理事会等机构反映，并提供官方版本的国歌和描述。

据《星岛日报》星期六（11月19日）报道，正在曼谷出席亚太经合组织（APEC）领导人会议的李家超会见记者时说，对于不同赛事播国歌出错以及作出不正当描述，他已表达非常不满及反对。

李家超强调，任何组织举办国际赛事都有责任确保播放官方版本的国歌，也要庄严及严肃保障国歌的象徵性。

李家超说，针对此次事件，港府除了邀请警方调查外，更将去信包括国际榄球理事会及亚洲榄总等机构，表达不满并提供官方版本的国歌及官方版本的描述。

他还说，将要求对方提供调查报告，确保不再发生类似事件，希望对方清楚知道有责任保障国歌尊严。

另一方面，香港体育协会暨奥林匹克委员会也已知悉榄球世界杯赛上国歌出错一事，并称高度关注事件最新发展，会继续向香港榄球总会了解，并会要求提供更多资料。

港协暨奥委会还提出，正在与文化体育及旅游局磋商，期望短期内向辖下体育总会提供在参与国际体育赛事期间，处理播放国歌及升挂区旗的指引，以避免类似情况再发生。

在11月6日在迪拜举行的香港对垒葡萄牙的橄榄球赛中，现场播放中国国歌时，精华直播片段弹出的文字却将中国国歌的英文译名误写成《愿荣光归香港》的英文译名，相关片段被披露后，已于星期六（19日）被下架。

另一方面，11月13日在韩国举行的亚洲七人榄球系列赛第二站香港对韩国的决赛中，在本应播放中国国歌的环节上，也误播《愿荣光归香港》。这首歌被认为与2019年反修例风波和“港独”有密切关系，目前也还不清楚两起事件是否有联系。

