美防长：中俄寻求“强权即公理”的世界

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）称，中国与俄罗斯寻求一个可以用武力解决纠纷的世界，而美国将继续捍卫人道原则与国际法。

综合法新社和美国之音报道，奥斯汀星期六（11月19日）在加拿大出席哈利法克斯国际安全论坛时称：“北京像莫斯科一样，都寻求一个强权即公理（might makes right）的世界，这个世界可以用武力解决纠纷，独裁者能够扑灭自由的火焰。”

他还说，俄罗斯发动的乌克兰战争“强调了我们在印太地区面临的挑战，（中国）也在这个地区推动非常远离我们自由稳定开放国际体系愿景的东西。”

奥斯汀说，北京围绕台湾的活动正“更具挑衅性”。他指出，解放军的飞机几乎每天都飞近台湾，并对美国和其盟友的飞机进行拦截。

奥斯汀还称，华盛顿认为中国及其重新设计印太地区的努力是美国面临的最严重挑战。他将中国与俄罗斯构成的威胁联系起来，称如果一个国家能够逃脱违规的惩罚，其他国家将会跟随。

他说，“战争依然存在规则。如果一个强权能够炫耀（flaunt）这些规则，它就鼓励其他人去违抗国际法和国际准则……我们决心捍卫这些规则，尤其是非战斗人员豁免（noncombatant immunity）的基本原则。”

他还说，俄乌战争提供了“没人会希望生活在其中的暴政和动荡的可能世界的预览”。

据此前报道，奥斯汀在10月27日公布的美国国防战略非保密版本中，将中国列为“今后几十年里后果最为重大的战略竞争者”，并称其试图破坏美国在印太地区的联盟关系的动态，是 "对美国国家安全最全面和最严重的挑战"。