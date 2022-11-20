王毅谈习近平东南亚之行：把舵中美关系航向

中国国务委员兼外交部长王毅说，中国国家主席习近平的东南亚之行把舵中美关系的航向。

据中新社报道，习近平11月14日至19日应邀赴印度尼西亚峇厘岛出席二十国集团(G20)领导人第十七次峰会、赴泰国曼谷出席亚太经合组织(APEC)第二十九次领导人非正式会议并对泰国进行访问。行程结束之际，王毅向随行记者介绍此访情况。

王毅称，近些年，针对美国对中国战略走向的严重误判以及由此引发的系列消极动向，中国开展坚决维权斗争，显示了捍卫自身主权、安全和发展利益的坚定意志。当前中美关系面临何去何从的关键节点。世界各国都关心中美关系的走向，普遍期待两国关系重回健康稳定发展轨道。

王毅说，习近平同美国总统拜登在峇厘岛举行了面对面会晤，就事关中美关系以及世界和平发展的重大问题进行了坦诚深入沟通，富有建设性和战略性。这是三年多来尤其是疫情以来中美元首的首次面对面会晤，也是G20峰会期间国际社会最为关注的一场双边活动。

王毅说，习近平强调应从把握世界大势的高度看待和处理中美关系，摒弃你输我赢、你兴我衰的零和博弈思维，确立对话而非对抗、双赢而非零和的交往基调，坚持相互尊重、和平共处、合作共赢，共同确保中美关系沿着正确航向前行，不偏航，不失速，更不能相撞。

王毅说，习近平全面系统阐述台湾问题的由来以及中方原则立场，明确指出台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系政治基础中的基础，是中美关系第一条不可逾越的红线。“台独”同台海和平稳定水火不容，任何人想把台湾从中国分裂出去，中国人民都绝不会答应。要求美方将“四不一无意”表态落到实处。

王毅说，元首外交是中美关系的“指南针”和“定盘星”，对两国关系发展发挥着不可替代的战略引领作用。此次中美元首会晤明确了一个方向，就是防止中美关系脱轨失控，找到两个大国正确相处之道；确定了一个框架，就是共同探讨确立中美关系指导原则或战略性框架；启动了一个进程，就是要将两国元首重要共识落到实处，管控和稳定中美关系。

王毅说，这场“峰会之峰会”时机特殊、意义重大，开启了中美“搭建桥梁”进程，有助于两国关系校准航向、重回正轨，是在元首层面为稳控关系、避免冲突采取的最重大行动，将深刻影响中美关系的走向，深刻影响国际格局的演变。