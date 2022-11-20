中国交管部门世界杯期间将严查醉酒驾

2022年卡塔尔世界杯开幕之际，中国交管部门称，世界杯期间将严查酒驾、醉驾等交通违法行为。

中国公安部交通管理局星期六（11月19日）在官方微博发文称，已部署世界杯期间开展酒驾醉驾整治行动，全国公安交管部门将针对性安排勤务，严查酒驾醉驾违法犯罪行为，严防世界杯期间酒驾醉驾肇事肇祸，保护群众生命财产安全。

文章还提醒球迷，酒驾醉驾害人害己，在尽兴观战、举杯欢呼之余，要牢记交通安全，既要文明观赛、快乐看球，又要远离酒驾、平安回家。文章提醒，要切记“开车不喝酒、喝酒不开车”，切勿心存侥幸。

文章也提醒一同观赛聚餐饮酒的亲朋好友，要劝阻酒后驾车行为，并提醒餐厅、酒吧、涉酒娱乐场所要主动开展宣传提示，为家人、朋友、社会尽到安全责任。

据澎湃新闻引述公安部此前公布的数据报道，2018年俄罗斯世界杯期间，中国全国共查处酒驾醉驾13万多起，其中酒驾11万4000起、醉驾2万起、毒驾870余起。

中国各地交警也纷纷发文称，世界杯期间将加大警力投入，加强对酒后驾驶等交通违法行为的整治力度。

海南省公安厅交警总队星期六称，为持续保持酒驾醉驾严管高压态势，切实防范群死群伤道路交通事故，世界杯期间，交警总队部署全省公安交警组织开展整治酒驾集中统一行动，定期组织异地用警，营造酒驾醉驾严管高压态势。

海南省交警总队要求，各地要集中曝光一批典型酒驾醉驾违法犯罪和事故案例，以案说法、以案释法，引导公众进一步强化“生命无价、酒后禁驾”共识，引导广大群众特别是球迷在世界杯期间文明观赛、远离酒驾。同时，要加强年轻驾驶人、农村驾驶人群体反酒驾宣传教育，警示酒后驾驶法律后果、事故后果严重性，消除侥幸心理、逞能心理。

海南省交警总队还要求，要深入餐饮娱乐等涉酒场所特别是利用播放世界杯比赛招揽顾客的酒吧、餐厅等开展一轮宣传提示，在餐桌、电梯、大堂等显要位置粘贴提示警示标语，发动管理员、服务员以及停车管理员、收费员等人员，及时劝阻、举报酒后驾驶行为。

浙江温州、义乌，黑龙江佳木斯等地交管部门也在星期五（18日）、星期六发布通告，在世界杯期间加大警力投入，加强路检路查，零容忍、严执法，重拳整治酒驾醉驾毒驾等突出交通违法犯罪行为。

卡塔尔世界杯将在星期天（11月20）开幕，首场比赛北京时间21日零点开赛，决赛则将于12月18日举行。

