《人民日报》：防疫要不动摇、不走样

中国官媒《人民日报》再次发文谈防疫，称要不动摇、不走样，采取更为坚决、果断措施攻坚，尽快遏制疫情扩散蔓延势头。

《人民日报》星期天（11月20日）发表署名“仲音”的评论文章，题为《不动摇、不走样》。

文章称，当前，中国新发疫情不断出现，受病毒变异和冬春季气候因素影响，疫情传播范围和规模有可能进一步扩大，防控形势仍然严峻。

文章写道，要坚持第九版防控方案、落实二十条优化措施，坚持问题导向、坚持系统观念，不动摇、不走样，采取更为坚决、果断措施攻坚，尽快遏制疫情扩散蔓延势头，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

文章写道，事实充分证明，中国的防控方针是由中共的性质和宗旨决定的，防控政策是经得起历史检验的，防控措施是科学有效的。坚持动态清零，让中国用最小的代价实现了最大的防控效果，必须毫不动摇坚持既定的防控策略和方针。

文章称，要保持战略定力，坚定必胜信心，坚决克服认识不足、准备不足、工作不足等问题，坚决克服轻视、无所谓、自以为是等错误认识，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，坚持第九版防控方案、落实二十条优化措施，高效统筹疫情防控和经济社会发展。

文章最后写道，坚持就是胜利，坚持才会胜利，坚持定能胜利。完整、准确、全面贯彻落实中央决策部署，以“千磨万击还坚劲”的耐力，以“越是艰险越向前”的意志，不动摇、不走样，科学精准、扎实推进，一定能打赢常态化疫情防控攻坚战。

中国官方11月11日发布优化疫情防控工作二十条措施，此后，《人民日报》连续发表多篇文章，强调要坚持“动态清零”方针。

中国大陆疫情近期不断升温，11月19日新增确诊本土病例2204例，新增本土无症状感染者2万2011例。