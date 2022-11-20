胡锡进称为与付国豪同事一场感到骄傲

曾在2019年香港反修例风波中遇袭的中国官媒《环球时报》前记者付国豪，星期四（11月17日）被父亲公布已于去年10月病逝。付国豪的前领导、《环球时报》前总编胡锡进星期六发微博，称为曾和他同事一场感到骄傲。

据胡锡进星期六晚间发布的微博，他在付国豪去年10月25日去世时，作为他的前领导得知了消息。胡锡进说，他和同事们当时听到消息都非常震惊、难过。

胡锡进说，虽然那时距付国豪从报社离职已有半年，但在他们心目中他依然是好同事、好兄弟，并透露他和几位同事去天津参加了付国豪的葬礼，为他做了最后的送行。

胡锡进还说，随着这两天付国豪死讯的公布，去年秋天送别他的悲伤，和他之前作为记者的英勇表现，又都一幕幕重现在他的眼前。

他写道：“虽然我已退休离开了报社，但我要说，国豪是好兄弟，好战友，我为曾经与他同事一场而感到骄傲，也为他受病魔折磨英年早故而唏嘘长叹。”

他还说：“我和前同事们会永远记得国豪，他的英雄形象已经深深镌刻在我们的心中。”

付国豪1991年在天津出生，毕业于中国海洋大学文学与新闻传播学院新闻学专业，2018年加入《环球时报》，2021年4月因经济和心理压力原因离职。

2019年香港爆发反修例风波期间，他赴港采访，在香港机场被示威者袭击和捆绑。他当时用普通话喊出“我支持香港警察，你们可以打我了”，被不少中国民众誉为“爱国记者”和“英雄”。

