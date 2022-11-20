美军舰曾在习拜会前通过台湾海峡

美国一艘军舰在举世瞩目的“习拜会”举行前，于11月5日通过台湾海峡，但并未对外公布。

据日本经济新闻星期天（11月20日）报道，美国太平洋舰队一名未具名发言人星期六（19日）透露，美国伯克级导弹驱逐舰本福德号（USS Benfold）本月5日通过台湾海峡，但未对外公布。

报导指出，美舰穿越台湾海峡，以日本横须贺港为基地的美国第七舰队通常会立即宣布，但这次未宣布。

这名美军发言人没有说明为何未及时公布这次行动，但报道称，可能为了避免在美国总统拜登和中国国家主席习近平11月14日举行会晤前，刺激到中国。

另一方面，美国太平洋舰队司令帕帕洛（Sam Paparo）星期五（18日）在一项活动上说，“我们没有缓和我们通过台湾海峡的行动”。

日经报道称，美方未宣布“本福德号”5日通过台湾海峡一事，显示拜登政府试图在台湾问题上取得平衡，避免另起摩擦，但另一方面也显示，拜登政府内部对中国大陆攻打台湾的忧虑升高。

华府智库战略暨国际研究中心（CSIS）日本问题专家强斯东（Christopher Johnstone）说，“不是所有通过台湾海峡或南中国海自由航行的行动，美方都会公开宣布，可能有很多理由决定不宣布，这次可能因为接近拜习会”。

在美国众院议长裴洛西8月初访问台湾，引起解放军“锁台”军演后，美国海军巡洋舰“安提坦号”（USS Antietam）和“钱斯勒斯维尔”号（USS Chancellorsville）穿越台湾海峡，伯克级驱逐舰“希金斯号”（USS Higgins）也在9月通过台湾海峡。

