青岛一官员多次高价卖房权钱交易被双开

中共青岛市委原常委、宣传部原部长张军，因多次高价卖房搞权钱交易等严重违纪违法问题，被开除党籍、公职（双开）。

据中共中央纪委国家监委网站星期天（11月20日）通报，经山东省委批准，山东省纪委监委日前对青岛市委原常委、宣传部原部长张军严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

通报称，经查，张军丧失理想信念，背弃初心使命，处心积虑对抗组织审查；无视中共中央八项规定精神，违规收受礼金，接受管理服务对象安排的宴请；对党不忠诚、不老实，违反组织原则，不按规定报告个人有关事项，在组织对其谈话时不如实说明问题。

通报还指，张军贪欲膨胀、自欺欺人，利用职务便利为他人在工程承揽、项目推进等方面谋利，以“市场交易”为幌子，多次通过高价出售房产等方式搞权钱交易，非法收受巨额财物。

通报称，张军严重违反中共政治纪律、组织纪律和廉洁纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在中共十八大后不收敛不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。

通报称，依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经山东省纪委常委会会议研究并报山东省委批准，决定给予张军开除党籍处分；由山东省监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

张军今年6月27日通报被查，他在被查的2个月前履新青岛市委常委、宣传部部长、市委教育工委书记。

公开资料显示，1969年出生的张军是山东济南人，长期在青岛任职，曾任四方区副区长，崂山区副区长，青岛高科园管委主任，崂山区委常委、副区长，青岛市人民政府副秘书长、办公厅党组成员等职务。

张军于2015年9月赴任即墨任市委副书记，2016年1月当选即墨市长，一年后任即墨市委书记。2017年9月撤销县级即墨市，设立青岛市即墨区后，张军继续担任即墨区委书记。

张军于2020年11月任青岛市副市长，今年4月，他当选为市委常委，随后明确为市委宣传部部长、市委教育工委书记。

