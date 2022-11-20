中国全国检察机关前三季度起诉证券期货犯罪224人

中国全国检察机关今年前三个季度起诉了证券期货犯罪224人，更大力度惩治证券期货犯罪。

据第一财经报道，中国最高人民检察院星期五（11月18日）公布数据显示，2022年1月至9月，全国检察机关起诉证券期货犯罪224人，同比上升28%。

数据显示，操纵市场和内幕交易犯罪占比较高。今年前9个月，起诉涉嫌操纵证券、期货市场罪124人，起诉涉嫌内幕交易、泄露内幕信息罪37人，合计占证券期货犯罪总数的71.9%，同比分别上升6.9%、19.4%。

同时，欺诈发行、违规披露信息等案件有所增多。今年前9个月，起诉涉嫌违规披露、不披露重要信息罪31人，同比上升2.1倍；起诉涉嫌擅自发行股票、公司、企业债券罪8人，同比上升14.3%。此外，还查处了个别审计机构人员配合伪造审计资料，帮助财务造假；黑灰产业链滋生等现象。

据了解，随着中国证券、期货市场的快速发展，操纵证券、期货市场、内幕交易、利用未公开信息交易（俗称“老鼠仓”）犯罪不断发生，犯罪手段、方式方法更加隐蔽、多样，不仅严重破坏证券、期货市场管理秩序，而且严重损害广大投资者合法权益。

据报道，近年来，中国最高检、最高法、公安部、证监会加强工作协同，依法严厉打击证券期货违法犯罪活动，并持续对证券期货“零容忍”。

据最高检介绍，检察机关会同中国证监会、公安机关在过去的一年加强执法司法协作，加大办案力度的同时坚持全链条打击。查办证券期货犯罪并同步审查提供犯罪资金的非法配资等，全链条打击黑灰产业链。

针对证券期货领域出现的违法犯罪新情况，2021年3月，中央办公厅、国务院办公厅印发《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，其中明确提出“探索在中国证监会建立派驻检察的工作机制，通过参与案件线索会商研判、开展犯罪预防等，加强最高人民检察院与中国证监会、公安部的协同配合”。

为统一执法司法标准，今年4月，最高检会同公安部联合发布了修订后的证券期货犯罪立案追诉标准，明确了相关罪案立案追诉标准。

此外，最高检针对办案中发现的注册会计师事务所在证券发行中的重大失职行为，检察机关向中国注册会计师协会制发了检察建议。并为强化与证监部门、公安机关、审判机关的协作配合，检察机关建立健全了信息共享、会商协商、提前介入等工作机制。