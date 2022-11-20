台陆委会：大陆专家若来台悼念“团团” 可专案申请

大陆赠台大熊猫“团团”因病去世后，台湾陆委会称，若当地邀请大陆专家赴台悼念“团团”，可提交专案申请，陆委会将提供必要协助。

据台湾《联合报》星期天（11月20日）报道，陆委会称，“团团”带给许多台湾大小朋友欢乐及美好回忆，有助两岸交流，对其离世感到不舍。

陆委会还说，若台北市政府及园方拟邀请大陆专家赴台参加纪念活动，可专案申请，陆委会将提供必要协助。

“团团”病逝消息震惊两岸民众，一度登上微博热搜第一，许多台湾政客也发文悼念。

台湾前总统马英九星期六（19日）下午通过办公室发声明表达哀悼，并说期盼未来两岸之间能有更多的“团团”，促成两岸融合，人民交流，也期盼蔡英文政府落实推动两岸民间交往，化解两岸对立。

台北市长柯文哲星期六也在脸书发文说，近日“团团”出现多次癫痫，病情持续恶化，医疗照管团队在百般不舍的痛苦中，共同决定让团团在麻醉中沉睡。他说，感谢“团团”十多年陪着许多台湾人的成长、欢笑。

中国大陆国台办也对“团团”的离世表示了痛心和惋惜，并指大猫熊作为“国宝”，值得两岸同胞珍惜。

中国大陆赠送给台湾的18岁雄性大熊猫“团团”星期六凌晨癫痫再度频繁发作，台北市立动物园判断其病况已不可逆，决定让它在麻醉中离世。

