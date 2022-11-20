中科院精神病学专家称疫情后民众心理问题明显增加

冠病疫情持续近三年，中国科学院精神病学专家呼吁，不能忽视疫情给民众，尤其是儿童和青少年，带来的精神心理问题。

据澎湃新闻报道，中国科学院院士、精神病学与临床心理学家陆林星期六（11月19日）在清华大学主办的世界卫生健康论坛上提出，精神心理疾病最近几年出现增加，而冠病疫情的发生也给人们带来更多的精神心理问题。

陆林指出，从冠病疫情开始后的2020年3月到2021年3月的一年间，中国有精神心理痛苦的人维持在45%左右，其中抑郁的症状由30%增加到33%，焦虑症状有所减少，失眠的症状仍然是接近30%左右小幅增加。

陆林说：“也就是说，有很多地方疫情反复发作，很多人被隔离，还有些高风险暴露人员，这些人可能长期遭受冠病带来的影响。”

他还提到，其中儿童、青少年心理疾病越来越多，特别是疫情以后，儿童青少年的心理问题明显增加。

陆林称，主要的原因是疫情期间，儿童青少年不能去幼儿园、不能上学，只能在家线上上课，缺少同伴交流，没有体育活动，没有户外活动。甚至有些青少年因为疫情期间在家时间长了，线上上课时间长，回到学校不适应，出现很多问题。

陆林也提到，世界卫生组织发布的精神心理健康报告显示，2020年冠病疫情发生以来，全球增加了接近5000多万的抑郁障碍患者和7000多万的焦虑障碍患者。他还指出，最各种各样的心理健康问题也是常见的冠病后遗症，例如疲劳、抑郁症、创伤后应激障碍、认知损害、记忆损害等。

陆林也是做为中国疾病预防控制中心精神卫生中心的北京大学第六医院院长。

