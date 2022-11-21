华尔街对中国股票重燃乐观情绪 看涨呼声不绝于耳

华尔街正在形成看涨中国股市的共识，中国政策的转变以及11月份股市的大反弹，催生了乐观情绪，也让一些大行开始转变长期以来的看空观点。

据彭博社11月20日报道，一向观点谨慎的摩根士丹利上周调高了对中国股市的目标价，预计MSCI中国指数到明年年底将上涨14%。美国银行也转向对中国股票战术性看多。截至今年10月，中国几大关键股市指数市值蒸发逾三分之一，在全球表现垫底。

摩根大通的观点转变更快，称上月末中国股票的大跌为投资者提供了增持的好机会，而今年早前还曾将中国互联网公司贴上“不可投资”的标签。

华尔街大行之所以转而看涨中国股市，与中国最近几周的政策意外调整有关。中国不仅优化了防疫政策，还出台了积极的地产新政，并与美国改善关系。上个月中共二十大举行后，中国股市蒸发了6万亿美元（约8.25万亿新元），近期各方面举措又激发了投资者对中国市场的热情。

摩根士丹利首席亚洲和新兴市场股票策略师Jonathan Garner上周在接受采访时说，中国市场“之前的估值折让程度到了我们认为非常看跌的情景，所以现在随着利好消息不断，可以开始表现得更好，并且牛市可能会持续好几个季度。

MSCI中国指数本月上涨近24%，势将创下1999年以来最佳表现；10月份时下跌17%。恒生中国企业指数和纳斯达克金龙中国指数也处于牛市区域。

摩根士丹利首席中国股票策略师Laura Wang说，如果中国继续退出动态清零政策，且经济进一步复苏，近期涨势可能还会持续，“我认为经济完全重新放开、消费反弹、宏观稳定和就业市场回暖的所有好处还没有充分得到消化。”

Garner和他的团队今年早前曾正确预判到新兴市场和中国市场会加大跌势。