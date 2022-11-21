香港特首李家超曼谷返港后确诊冠病 APEC期间曾与习近平交谈

香港特首李家超从泰国首都曼谷返回香港后，确诊感染冠病。

综合网媒“香港01”和雅虎新闻报道，香港特区政府星期一（11月21日）发新闻稿称，香港特首李家超星期天（20日）由泰国曼谷返港后，在香港国际机场进行的核酸检测结果为阳性，现在正按卫生署卫生防护中心指引隔离。他在访问曼谷四天期间进行的快速抗原测试结果均呈阴性。

新闻稿称，李家超隔离期间会在家工作，按需要以视像出席会议。

陪同特首李家超出访泰国、并于20日返港的特首办公室职员核酸检测结果均为阴性。卫生署卫生防护中心正评估他们是否列作密切接触者，在完成评估前，他们暂会在家工作。

网媒“香港01”星期天（20日）报道，李家超在亚太经合组织（APEC）峰会期间，曾与中国国家主席习近平交谈，向对方问好，并汇报香港最新情况。李家超称充分感受到习近平对香港的关心，习近平还鼓励他持续努力工作。

香港特首李家超（右）主动与中国国家主席习近平握手。（取自港府新闻处）

李家超上星期四（17日）到曼谷机场迎接习近平，峰会期间两人虽无私下正式会面，但在场内相邻而坐，会场内外不时有交流。19日峰会结束离场时，习近平轻拍特首李家超的手臂，并挽着他的手臂，一直交谈并行离场。19日下午，李家超也前往送机，被问到习近平是否对自己有具体嘱咐，他则未正面回应。