北京新增近千例感染两例死亡 中国单日新增病例连续六天超过2万

中国首都北京市星期天（11月20日）报告两例冠病死亡病例，社会面筛查发现感染者继续呈上升趋势，北京最大行政区朝阳区倡议民众减少流动，鼓励采用灵活办公方式。

中国大陆单日新增冠病病例连续六天超过2万起。中国国家卫健委星期一（11月21日）通报，20日新增2277起本土确诊病例和2万4547起无症状感染。大部分病例来自广州、重庆、河南和北京。

据北京日报客户端消息，北京星期天新增154例本土确诊病例和808例无症状感染者，新增两例死亡病例。

新增本土感染者中，266起为社会面筛查人员，自11月中旬以来，北京社会面筛查发现感染者呈波动上升趋势，11月15日是40起；16日76起；17日45起；18日80起；19日122起。

新增死亡病例其中一起为91岁女性，患者合并脑梗病史多年，遗留老年痴呆数年，11月19日由朝阳区转至地坛医院，入院时脉搏、呼吸、血压、血氧测不出，神志昏迷，双侧瞳孔散大固定。临床诊断为冠病轻型、休克、陈旧性脑梗死、阿尔茨海默病，抢救无效于11月20日宣布临床死亡。

另外一起死亡病例为88岁男性，高血压病史20年，脑梗死病史6年，10年前前列腺癌手术史，慢性支气管炎病史多年。11月19日由大兴区转至地坛医院，临床诊断为冠病轻型，11月20日因基础病病情持续恶化，心源性猝死，抢救无效死亡。

北京疫情风险持续上升，19日出现今年5月以来首起死亡病例，死者为一名87岁男性。

朝阳区政府18日呼吁民众在周末“静下来”居家休息，减少外出，非必要不前往人员密集场所。

朝阳区副区长杨蓓蓓星期天倡议朝阳群众星期一继续减少流动，非必要不离开本区域，尽量减少外出，鼓励采用电话、网络等灵活办公方式，会议优先采用视频方式。

北京市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建星期天在疫情防控发布会上说，进返京人员抵京后要第一时间向社区、宾馆、单位报告，做好“三天两检”，做到七天内不聚餐、不聚会、不前往人群密集场所。

北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰在同场发布会上也说，要从严从紧、科学精准优化各项防控措施，加强重点区、重点街乡社会面防控，进一步降低人群活动度。