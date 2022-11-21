石家庄多区全员核酸检测 广州白云严限人流五天

为尽快有效遏制疫情扩散蔓延，河北省石家庄全市多区即日起全员核酸检测五天，广东省广州市白云区也从即日起严格限制人员流动五天。

据石家庄市疫情防控总指挥部星期天（11月20日）发布通告，鉴于当前石家庄市疫情防控形势和冠病病毒变异的新特点，为集中力量打好重点地区疫情防控歼灭战，尽快遏制疫情蔓延，实现社会面“动态清零”，按照中国国务院联防联控机制第九版防控方案和优化防控措施二十条要求，经研究决定，自11月21日零时起至25日24时，在桥西区、长安区、裕华区、新华区、高新区、循环化工园区开展全员核酸筛查。

通告称，高风险区所在小区居民严格足不出户，其他区域居民原则上居家。居民非必要不外出，不扎堆、不聚集，最大限度减少人员流动。为满足居民日常生活需求，每个家庭每天可安排一人持24小时核酸阴性证明和当日核酸已采证明，外出两小时采购生活物资。

根据通告，市民要严格按照要求参加核酸检测，采样时应全程佩戴口罩，有序排队，保持一米间距，不逗留，不聚集，不随地吐痰。餐饮堂食、商场、各类密闭性文娱体育场所以及各类培训机构暂停营业；中小学、幼儿园实行线上教学，高校实行封闭管理；生产企业和在建项目工地实行封闭管理，闭环运行。在此期间倡导居民非必要不离石家庄，确需离石家庄的要提前向目的地报备，机场、车站等交通场站须严格查验48小时内2次核酸阴性证明。

另据广州市白云区疫情防控指挥部星期一（21日）发布通告，近日，白云区疫情社会面传播风险持续加大，防控形势严峻。为有效阻断疫情传播扩散风险，经研判决定从即日起至11月25日，严格限制人员流动，市民除接受核酸检测和紧急就医等外，原则上非必要不外出；社区小区、城中村、产业园区实行封闭式管理，入口严格实行测温、扫场所码和查验24小时内核酸检测阴性证明等措施。

通告称，白云区将这段时间实行临时交通管控，地铁、公交全时段暂停服务；除承担防疫任务的医务工作者、保供人员、社区工作人员、城市运行保障工作人员、志愿者、机关事业单位干部职工，其他人员原则上居家办公；各高校、职业院校和技工院校实施封闭管理，中小学阶段学校、幼儿园暂停返校及线下教学，校外培训机构暂停线下教学，托育、托管机构暂停服务。

根据通告，除保障市民生活和城市基本运行的水、电、燃油、燃气、通讯、环卫、粮油肉菜供应、物流货运、生活超市（含肉菜市场）、药店、医疗机构、餐饮类企业（只提供快递外卖服务）等行业和场所正常运行外，其余生产经营性场所一律暂时停产停业。全区市民按照“应检尽检，不漏一人”的要求，参加各轮次核酸检测，按所在镇街通知分时段参加核酸检测，严格做好个人防护，规范佩戴口罩，保持一米以上距离，检测完毕立即返回居所。

广州市天河区和黄埔区20日发布通知，从即日零时起，暂停堂食，各类娱乐场所和密闭半密闭场所暂停营业。北京海淀区教委20日晚通过“海淀教育”公众号发出致全区家长信函，称“下一周学校将启动居家线上教学”。