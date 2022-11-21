港媒：港澳办副主任黄柳权将任澳门中联办副主任

香港媒体报道称，中国国务院港澳事务办公室副主任黄柳权将空降澳门，担任中联办副主任。

据香港《星岛日报》星期一（11月21日）报道，中共二十大闭幕后，港澳系统首次出现高层人员调整。中国国务院港澳办副主任黄柳权将空降澳门，出任中联办副主任，相关消息预料很快正式公布。

据悉，黄柳权出身港澳办澳门司，对澳门事务十分熟悉，预料港澳系统仍将陆续调整。

中共二十大前夕，原澳门中联办副主任张荣顺返京，担任中共中央纪委驻最高人民法院纪检组组长，并在二十大担任中纪委委员。据悉，澳门中联办目前只剩下一正一副，即主任郑新聪、副主任严植婵，亟须充实领导层，因此由黄柳权空降。

港澳办主任由中国全国政协副主席夏宝龙兼任，黄柳权调离后，副主任只剩下三人，即骆惠宁、杨万明、王灵桂，其中香港中联办主任骆惠宁为兼任，港澳办领导还包括纪检监察组长施克辉和党组成员向斌。

公开资料显示，58岁的黄柳权是广西柳州人，能说流利粤语，北京大学法律系毕业，并获民法专业硕士。他在1991年加入港澳办，在澳门事务司工作10年，2001年升任法律司司长，期间曾到新疆吐鲁番挂职担任副专员，2016年升任港澳办副主任，此次空降澳门属于平调。

黄柳权是港澳事务专家，也是基本法专家，身兼中国全国人大常委会香港基本法委员会委员，去年曾经带队到香港宣讲“十四五”规划。

中共二十大前夕，中共宣传部举行“中国这十年”系列主题发布会，黄柳权在记者会表示，中共十八大以来，中共坚定不移全面准确贯彻落实“一国两制”方针，积极应对港澳发展变化，采取一系列标本兼治举措，推动“一国两制”在港澳的实践劈波斩浪，奋勇向前，取得历史性成就，发生历史性变革。

对于有人认为香港实施《国安法》后变得“大陆化”和“内地化”，黄柳权批评有关说法只是危言耸听且带政治偏见。谈及香港近年出现的“移民潮”，他直指有关形容不恰当，称香港作为国际城市，一向有高的人口流动性。

谈到澳门经济受到疫情严重冲击，他说，中央政府有关部门将根据澳门特区政府的请求，积极研究推出支持澳门旅游业发展、加快横琴深度合作区建设等一系列政策举措。