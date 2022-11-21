胡锡进：中国今冬明春“放开”不可能

中国官方发布二十条优化疫情防控措施后，对于应该“严控”还是“放开”的争论明显增多。《环球时报》前总编辑胡锡进认为，一些人所要的那种“放开”今冬明春在中国不可能，现在需要认真探讨怎么把二十条落实好。

胡锡进星期天（11月20日）在个人微博发文说，他判断，“一些人所要的那种‘放开’是不可能的，至少今冬明春的中国决不会那样做”。他认为现在探讨这个主张没有意义，只会造成人心的混乱，增加社会上的焦躁情绪。

他指出，现在需要认真探讨的是怎么把二十条落实好，尽最大可能不因这种落实而导致疫情的严重扩散。“因为二十条是有科学依据的，它的目的就是促进精准防控”。

胡锡进说，最近虽然疫情上升快，但全国新增大规模封控的消息减少了。如果社区封控少了，社会活动限制的时间短了，跨省流动限制也少了，在冬天病毒活跃的情况下，病例有一定增加，但总量能控制得住，各地人们感染的几率仍然很低，死亡病例更是保持在很低水平上，也就是绝大多数的人安全有保障，他认为就是成功。

他提醒，最要防止的是两种情况，一是有的地方病例刚有所上升，就慌张了，重新搞大规模静默。二是要防止疫情大规模扩散，直至失去控制，而且疫情如果在一两个地方完全失控，将会打乱整个国家的防控全局。

他因此呼吁，一些人不要再喊“放开”，更不要宣扬“躺平”，那会引导对二十条的误读，对全面推行二十条有害无益；也不要宣扬只能或者“放开”或者反复静默封城，而没有中间选择。

他最后写道，在奥密克戎传播如此迅速的这个冬天，保持住低感染率和极低死亡率，就是巨大的成果。