美前财长萨默斯：若美国专注于拆毁中国将面对巨大风险

美国前财政部长萨默斯警告美国决策者在与中国的竞争中，要专注于建立美国自身的经济优势，而不是攻击对手。

据彭博社上星期六（11月19日）报道，萨默斯（Lawrence Summers）接受彭博电视“华尔街一周”节目主持人韦斯汀访问时说：“如果我们从专注于建设自己变成拆毁中国，我认为我们将做出一个非常高风险和非常不幸的选择。”

萨默斯说，美国应该专注于自己的创新、基础设施、教育和阿片类药物死亡等挑战。

拜登政府上月对美国向中国销售半导体和芯片制造设备实施了全面限制措施。这一重大变化甚至令部分美国盟友感到不安。

萨默斯也对华盛顿在加强与台湾关系表现得过于激进，提出警告。

也是哈佛大学教授的萨默斯说：“我们必须特别谨慎处理中国的感受，不让他们感觉我们正试图改变一个中国政策，因为我认为这可能带来灾难性的冲突。”

萨默斯说，美国总统拜登和中国国家主席习近平会晤后，会否出现“建设性动向”还有待观察，“但我对所看到的一切感到鼓舞。”

拜登和习近平在印度尼西亚峇厘岛举行的二十国集团（G20）峰会期间会晤，这是两人出任国家元首以来的首次面对面会谈。

萨默斯说：“我们或许要对鼓吹美国自身影响力持审慎态度，我不认为我们应该告诉中国如何组织他们的社会。”正确的做法是“捍卫我们在安全和公平经济竞争中的部分基本利益，仅此为止”。“我认为我们最终将在与中国的广泛竞争中占据上风。”