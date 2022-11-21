台国防部九合一选举投票日不启动选举专案轮休机制

台湾九合一地方选举投票日当天，国防部将不启动选举专案轮休机制。

据台湾《联合报》星期一（11月21日）报道，台湾国防部证实，因应大陆军机舰在台海周边活动频繁，台军以战备训练为本务，本星期六（26日）九合一地方选举投票日将保持正常最大兵力在营轮值，维持战备，监控台海情势。三军部队仍正常休假、收假，但不启动选举专案轮休机制。

台湾国防部说，台军以战备训练为本务，确保台海安全，并将缜密规划战备轮值，兼顾个人投票权益。

针对今年11月26日举行的九合一地方选举投票，台湾立法院外交及国防委员会上会期曾决议指出，台军是“中华民国”的“国军”，也是全民的军队，应效忠“国家”、爱护人民，贯彻依法行政的要求，国防部应贯彻行政中立，面对2022年九合一地方选举，综合研判各项战备考量，应以“最大投票人数，排定战备轮值”为目标，让台军官兵皆能投下神圣一票。

据了解，8月大陆军舰环台军演后，台海情势丕变，大陆军机舰打破海峡中线等固有状态，频密在台湾周边海空域活动，时有趋近台湾邻接区水域的举措，台军虽已解除强化战备命令，但三军仍处于警戒状态，随时须对海空突发状况实施拦截告警，经国防部联三作战计划次长室评估，不启动选举专案轮休机制。

2018年底的九合一地方选举，台湾国防部采行比照总统大选投票留守原则，除部分高山站台、海疆巡弋及空防战备等无法返回户籍地投票的官兵外，其余留值官兵，以户籍地在驻地车程许可范围内为主，分两批进行休假，并在投票日中午12时进行交接，确保每位官兵能够履行投票。这项专案若未启动，营区将维持至少三分之二兵力，维持选举重点期间的战备任务。