网传郑州女婴遭拒诊夭折 官方：个别医护人员履职不到位

针对网传“郑州四个月大女婴夭折”事件，河南省郑州市纪委监委会同郑州市卫健委组成核查组展开调查后，星期天（11月20日）通报调查结果，显示不存在网传“120拒诊和延迟一个半小时到达现场”的问题，但暴露出个别医护人员责任心不强、履职尽责不到位。

据“清风郑州”微信公号消息，郑州市纪委监委会同郑州市卫健委组成的核查组通报，女婴李某雨，周口市淮阳区人，出生四个月16天，为29周剖宫产早产儿，出生后曾在保温箱治疗60余天。女婴一个月前因腰部血管瘤在河南省人民医院住院进行硬化剂治疗五次。女婴母亲因确诊冠病阳性转运至医学观察点，女婴及其父亲因密接原因在郑州某隔离酒店集中隔离。

据通报，郑州市120调度员汤某11月14日上午11时57分接获女婴父亲报诊，主诉孩子早上开始喝了奶粉就吐，不吃东西，在隔离酒店集中隔。汤某告知女婴父亲，由于是隔离酒店，先联系驻点医生查看病情，看过后让隔离酒店驻点医生拨打120，同时告知河南省儿童医院24小时咨询热线电话。

通报称，中午12时01分，郑州市120调度员沈某某再次接到女婴父亲报诊后，紧急协调救护车。中午12时08分，郑州市紧急医学救援11号急救站出诊。出诊医生李某第一时间联系女婴父亲，嘱其先与隔离酒店驻点医生联系查看婴儿，等待车辆到达。女婴父亲回复女婴未再呕吐，情况尚可；

据通报，中午12时29分，救护车到达，出诊医生李某通知隔离酒店驻点医生查看病情，并进行快速抗原检测，如需抢救，及时通知；中午12时42分，李某向120报告情况，120告知：如需急救就转往医院，不需要就等核酸结果出来，上报后转往定点医院；下午13时05分，隔离酒店驻点医护人员现场查看病情：婴儿病情稳定，且已入睡，抗原结果大人阳性、小孩阴性。

通报称，出诊医生李某下午1时12分、1时17分两次与女婴父亲沟通，询问婴儿情况，告知如需急救随时拨打120。女婴父亲回复女婴已入睡，未再呕吐腹泻；下午1时18分，李某向120报告后离开；期间120调度员沈某某分别于12时47分、12时57分、1时16分、1时26分多次与女婴父亲联系沟通现场情况，在确认不需要救护车后，告知如有紧急情况随时拨打120。

据通报，下午1时26后，120指挥中心未再接到婴儿父亲和隔离酒店驻点医生的相关呼救电话。下午6时53分，金水区向郑州市疫情防控指挥部报告，婴儿父亲核酸检测阳性，女婴虽然抗原是阴性，但核酸结果未出，需一同转运至定点医院。其父已签署随同人员《风险知情同意书》。

通报称，随后，郑州市指挥部将转运信息推送至郑州阳城医院（该医院基础医疗设施较完备，且有儿科专用病区，距离市区较近的其他定点医院当时不具备收治婴幼儿的条件），指派56号站转运车组执行该转运任务。

据通报，晚上8时10分，转运车完成消杀，随车人员穿戴好防护用品后出发。晚上8时42分，转运车到达隔离酒店，转运途中未发现婴儿有明显异常。晚上10时24分，转运车到达郑州阳城医院。晚上10时30分，病区护士马某某进入病房查看女婴及其父亲。晚上10时39分，值班医生孟某某通过电话采集女婴病史，女婴父亲告知，女儿白天吐奶一次，量不多，体温最高37.5摄氏度。目前无高热、无呕吐，未诉其他特殊情况，值班医生遂开具医嘱。

通报称，11月15日凌晨零时29分，女婴父亲通过微信告诉值班护士王某某，“能不能帮忙看看孩子，手脚冰凉”。王某某到病房查看婴儿，发现四肢末梢发凉，呼叫、刺激均不应。王某某呼叫医生刘某等医护人员来查看婴儿，发现呼之不应后，立刻呼叫疫情期间在郑州阳城医院值班的河南省儿童医院医生刘某某，护师侯某某、许某某实施抢救，同时远程连线河南省儿童医院专家指导抢救。病房科主任、护士长等医护人员也参与了抢救。

据通报，抢救期间，告知女婴父亲，孩子病情凶险，死亡风险高。女婴父亲表示理解并签字。凌晨3时57分，女婴某雨抢救无效死亡。

通报最后称，从调查情况看，尽管不存在网传“120拒诊和延迟一个半小时到达现场”的问题，但在对四个月大的婴儿接诊过程中，暴露出个别医护人员责任心不强、履职尽责不到位、工作不深入、应急处置能力不强，集中隔离场所培训管理不到位，对幼儿等特殊群体缺乏必要的人文关怀。

根据有关规定，分别给予集中隔离点专班负责人高某某、曲某某及集中隔离点驻点医生姚某、郑州市紧急医学救援11号急救站医生李某、定点医院医生孟某某谈话提醒、批评教育、诫勉和党纪政务处分。