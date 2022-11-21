《人民日报》九度发文 再强调科学精准防控

中国官媒《人民日报》近期第九次发表评论文章谈及中国疫情防控，强调现实国情决定了中国必须坚持科学精准防控，而要实现动态清零，关键在于科学精准。

中国官方11月11日发布二十条优化疫情防控措施，被视为中国朝向精准防控迈出的重要一步。《人民日报》星期一（11月21日）再度刊发题为《科学精准 扎实推进》的“仲音”署名文章，文章指出，实践表明，快速和精准的动态清零是中国疫情防控的重要法宝，坚持动态清零必须不断提高科学精准防控水平。

文章写道，中国地域广阔，这既意味着具有纵深较大的优势，也意味着各地实际不同，情况千差万别。“这样的现实国情也决定了，我们必须坚持科学精准防控，不断提升分区分级差异化精准防控水平”。

文章说，二十条优化措施能够更好地平衡疫情防控和经济社会发展之间的关系，是基于实践基础上的科学认识，也是基于循证研究的新的成果，不是放松防控，更不是放开、“躺平”，而是要适应疫情防控新形势和病毒变异新特点，更加科学精准地做好疫情防控工作。

文章也再次重申，要坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略，坚定不移贯彻“动态清零”总方针，完整、准确、全面理解和把握优化防控工作的部署举措，坚持第九版防控方案、落实二十条优化措施，不动摇、不走样，尽快遏制疫情扩散蔓延势头。

文章也提到，扎实推进二十条优化措施，提高疫情防控的科学性、精准性，对疫情防控工作提出的要求更高。既要坚决整治“层层加码”“一刀切”等问题，防止“一封了之”，也要警惕以优化措施为名放松防控要求，防止“一放了之”。

此前，《人民日报》从11月12日起已发表八篇评论，分别是《坚决打赢常态化疫情防控攻坚战》《坚定不移坚持人民至上、生命至上》《坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略》《坚定不移贯彻“动态清零”总方针》《算大账 看优势》《抓落实 增信心》《守土有责 守土尽责》《不动摇 不走样》，强调“坚定不移贯彻‘动态清零’总方针”，以及优化调整防控措施不是放松，更不是“躺平”，而是要进一步提升防控的科学性、精准性等等。