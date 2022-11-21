持BNO、外国护照的中国公民可参选港区人大代表

香港基本法委员会副主任谭惠珠说，持BNO（英国国民（海外）护照）或外国护照者，只要符合中国公民身份及既定条件，即可参加港区人大代表选举。

据香港01报道，人大将于12月底换届，港区人大选举会议的第一次全体会议星期一（11月21日）在会展举行。这次会议产生19人的主席团，决定下月选举的日期、时间等安排。主席团其后召开第一次会议。特首李家超被选为常务主席，由于他确诊冠病无法出席，因此以视像形式主持会议。基本法委员会副主任谭惠珠则被选为新闻发言人。

谭惠珠在新闻发布会中，读出主席团公告，指新一届港区人大代表选举提名期由本月23日至30日举行，并于12月15日上午进行投票，选出36名代表。

被问到持BNO或外国护照者可否参选，谭惠珠表明，这些文件只被视为旅游证件，不影响中国国籍，因此持有人只要符合中国公民身份及既定条件，也可照样参选。

谭惠珠说，根据选举办法，参选者的资格为年满18周岁的香港居民中的中国公民，声明拥护“一国两制”、中华人民共和国宪法和香港《基本法》，效忠中华人民共和国及香港特区，没有直接或间接接受外国机构、组织、个人提供的与选举有关的任何形式资助。符合以上条件者都可以参选。

有关参选人大代表者的国籍，谭惠珠说，1996年人大常委会已经作出解释，凡在中国领土出生、具有中国血统人士都具有中国国籍，如因其他符合《中华人民共和国国籍法》规定的具有中国国籍的条件者（例如归化），都是中国公民；其持有的外国护照将被视为旅行证件供外出旅行继续使用。

谭惠珠说：“所以不论是否持有外国护照或者旅游证件，都可以参选，BNO的问题，因为当年中国和英国之间有备忘录，中方说明BNO（持有者）是中国公民，英方说那只是旅游证件。因此BNO人士是可以参选的，但他们一定要做我刚才所说，参选时所需要的声明。”