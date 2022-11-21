中国全国人大常委谭耀宗因年龄考虑不寻求连任

中国全国人大常委谭耀宗星期一（11月21日）因年龄考虑，不寻求连任。

综合网媒“香港01”、《星岛日报》《明报》等报道，五年一次的港区全国人大代表换届选举将于12月举行。本届选举会议第一次全体会议21日在湾仔会展中心举行，谭耀宗会后宣布，不竞逐新一届全国人大代表，意味着全国人大常委将有新人选。

谭耀宗解释自己是出于年龄考虑作出上述决定，“我年纪都不轻，人大代表工作可以由其他更适合人士担任”。

回首过去五年工作，谭耀宗直言他学了很多东西，包括参与制定《香港国安法》、完善选举制度，“有机会参与其中，好有意思”。他称不寻求连任是个人决定，7月时已向中央政府反映，中央政府也表示尊重。

谭耀宗对自己任内工作感到光荣，没有留下遗憾，卸任后会继续留意国家发展及建言献策，并为香港服务。针对在任内被美国制裁，他说，证明自己做的事情是正确的，并批评美国制裁是霸凌主义的无意义行径。

中国全国人大代表虽然没有硬性年龄限制，但一般年过70者皆会退任，而在36名现任港区人大代表中，郑耀棠、叶国谦、田北辰、吴亮星等十多人已届古稀之年，不再参选。12月15日年满73岁谭耀宗据悉已向民建联党友透露无意连任，21日作出正式宣布。

对于外界称前特首林郑月娥将接替他成为全国人大常委，谭耀宗拒绝评论，仅称任何人自认合适均可参选。他说，按正常程序，新一届36名港区人大代表产生后，将再由人大代表推选一名常委。

港区全国人大代表换届选举第一次全体会议，由中国全国人大常委会秘书长杨振武赴港主持，会议先表决19人主席团成员名单，名单中包括现任全国人大常委谭耀宗，按以往做法，主席团成员均不会竞逐人大代表。会议也订出12月15日为人大选举投票日。

19人主席团成员名单，包括香港现任特首李家超，前特首梁振英、前保安局长叶刘淑仪、香港基本法委员会副主任谭惠珠和世卫前总干事陈冯富珍等，前特首林郑月娥未入选名单。