台经济部长王美花：“台版晶片法”草案并非仅适用半导体

台湾行政院会上星期四（11月17日）通过“台版晶片法”的《产业创新条例》第10条之2修正草案，遭外界质疑独厚台积电。台湾经济部长王美花星期一（21日）在立法会备询时说，此法不只适用于半导体产业。

据台湾《自由时报》报道，国民党立委杨琼璎21日在立法院经济委员会质询时问及，上述草案是否特定为谁量身订作？王美花说，修法是要让台湾优异的半导体产业能够更好，条文并没有只适用于半导体产业，半导体产业是修法重要考量，若电动车、5G产业符合条件也可以适用。

针对国民党立委谢衣凤问及台积电到美国亚利桑那州、日本熊本设厂，，台湾能否保持硅盾的优势？王美花说，目前台积电在台湾境内生产占九成，即便美国和日本设厂只占一小部分，台积电也提到先进制程会留在台湾，也会持续壮大。

对于民进党立委赖瑞隆提问，半导体产业是否存在“去台化”，王美花强调，台湾是重要供应链，没有“去台化”的问题。

王美花说，现在大家都看到不断优化的台湾半导体生态系统，目前有超过上千家的半导体供应商在台湾，没看到任何国家有办法取代台湾。台积电也说过先进制程会在台湾落脚，上周荷兰半导体巨头阿斯麦（ASML）也增加在台湾的投资，由此可见大家合力让台湾半导体产业做得更好。