张忠谋：台总统府仅指示不必避免跟习近平打招呼

代表台湾出席APEC领袖峰会的台积电创办人张忠谋说，他与中国大陆国家主席习近平会议期间问好寒暄、简短交谈等互动都是他自己的主意，台湾总统府唯一的指示就是“不必避免见面打招呼”。

据台湾《自由时报》报道，台湾总统府星期一（11月21日）举行“2022亚太经济合作经济领袖会议代表团”返台记者会。

媒体此前报道，张忠谋11月19日在曼谷向记者透露，他在18日与习近平进行了简短但愉快的交谈。张忠谋形容，“我们向彼此问好，我也祝贺中共二十大成功闭幕”。

有媒体星期一在记者会上询问张忠谋，APEC期间他跟习近平的会面，事前是否跟台湾总统府或国安单位沙盘推演，总统或总统府对祝贺中共二十大成功是否知情等。

张忠谋回应，跟习近平的互动及祝贺中共二十大成功，都是他自己的主意，没有跟总统府讨论，总统府仅曾提醒他，“假如有机会，不必避免见面、打招呼”，这是唯一的指示。

台湾国安会副秘书长徐斯俭在记者会也补充说，台湾总统蔡英文对此有特别交代，对于习近平与张忠谋的互动，蔡英文表示“尊重”。

徐斯俭转述说，蔡英文首先肯定代表团顺利达成任务，尤其感谢张忠谋能再次担任台湾领袖代表，并在与会期间积极与各会员国家领袖互动，完整传达她交付的任务和立场，这次任务圆满成功。

张忠谋还说，这是APEC睽违四年第一次的面对面会议，参与者都很高兴，那几天正式会议蛮多、非正式互动也有充分讨论，以台湾的角度来说，这次APEC有相当完美的成果。