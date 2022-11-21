港专家：习近平被李家超传染的可能性很小

香港特首李家超冠病核酸检测阳性，他曾与中国国家主席习近平近距离接触，对此，香港防疫专家说，快速抗原测试阴性的人，传染他人可能性很小。

据香港01报道，港大感染及传染病中心总监何柏良星期一（11月21日）接受商台《在晴朗的一天出发》访问，被问到李家超回港后确诊，会否令政府放慢放宽措施的脚步，维持入境核酸检测。何柏良回答说，相信政府会有所考虑，考虑的因素并不单纯从医学角度。

至于推断李家超何时被感染，何柏良指难以判断，但相信不是回程航班上“中招”，何柏良说，奥密克戎变异株潜伏期为一至三日，估计李家超比较可能在泰国受感染。

被问到习近平曾与李家超挽手近距离接触，是否也会被传染？何柏良说，相信国家及香港有一套措施处理，“快测阴性人士，即使有传染性但病毒量低，若在确诊24小时前或有机会传人，但阳性前二至三日传人机会微乎其微。”

香港特区政府星期一（11月21日）发新闻稿称，香港特首李家超星期天（20日）由泰国曼谷返港后，在香港国际机场进行的核酸检测结果为阳性，现在正按卫生署卫生防护中心指引隔离。他在访问曼谷四天期间进行的快速抗原测试结果均呈阴性。

李家超上星期四（17日）到曼谷机场迎接习近平，APEC会议期间两人虽无私下正式会面，但在场内相邻而坐，会场内外不时有交流。19日峰会结束离场时，习近平轻拍李家超的手臂，并挽着他的手臂，一直交谈并行离场。