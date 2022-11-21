中国31省平均工资发布：京沪非私营单位超19万人民币

中国各省平均工资水平发布，北京和上海两地的平均工资都超过19万元（人民币，下同约3.7万新元），在各省份遥遥领先。

据第一财经报道，国家统计局编著出版的《中国统计年鉴2022》公布了2021年31个省份的城镇非私营单位和私营单位的就业人员平均工资数据。

中国全国城镇单位就业人员平均工资近年保持逐年增长态势。数据显示，2021年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为10万6837元，比上年增加9458元，名义增长9.7%。

2021年全国城镇私营单位就业人员年平均工资为62884元，比上年增加5157元，名义增长8.9%。

在工资统计调查中的非私营法人单位，包括国有单位、集体单位、联营经济、股份制经济、外商投资经济、港澳台投资经济等单位，平均工资大幅高于私营单位。

从平均工资来看，非私营单位中，北京、上海、西藏、天津、浙江、广东、江苏、青海、宁夏和重庆共10个省份超过10万元。其中，北京和上海两地的平均工资均超过19万元。

分行业看，19个行业大类中，年平均工资最高的三个行业分别是信息传输、软件和信息技术服务业20万1506元，科学研究和技术服务业15万1776元，金融业15万0843元，分别为全国平均水平的1.89倍、1.42倍和1.41倍。

工资较低的地区则主要位于中部和东北地区，有10个省份非私营单位平均年薪低于9万元，分别是河南、黑龙江、山西、河北、吉林、江西、甘肃、湖南、辽宁和广西。

在城镇私营单位中，北京、上海、广东、浙江、江苏位居前五。其中北京私营单位平均工资达到10万元，上海以9.6万元位居第二，广东以7.3万元位居第三。

有八个省份2021年私营单位就业人员平均工资低于5万元，分别是黑龙江、山西、甘肃、吉林、河南、河北、广西和云南。

