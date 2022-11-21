荷兰外贸部长：美国不能主宰他国对华出口管制

荷兰高官警告美国政府不能主宰他国对华出口管制，此番言论预示着拜登政府与中国开展的贸易战将面对潜在阻碍。

据彭博社上星期六（11月19日）报道，荷兰外贸部长施勒内马赫（Liesje Schreinemacher）接受荷兰报章NRC访问时说：“荷兰不会一对一照搬美国所采取的（经贸管制）措施，我们将根据自身的评估，与日本和美国等合作伙伴协商后作出决定。”这篇访问上星期五（18日）刊发。

这是荷兰政府官员首次就上述议题公开表达立场。拜登政府正推动多边协议对华实施先进晶片出口管制，旨在阻止中国及其军方获得先进晶片科技。

施勒内马赫的言论凸显美国在说服盟友加入制华阵线所面对的显著挑战。虽然荷兰和日本共享美国在安全问题的关切，但荷日两国也将中国视为想要保持连接的重要市场。

施勒内马赫说，荷兰或将独自对中国实施部分出口管制。荷兰政府需要多些时间确定即将制订的新条规。

她说：“我们现有出口许可政府已设有限制。我设想我们将更审视半导体和晶片市场。我们将朝着这个方向进行调整，相信会取得进展。”

受限于美国8月通过的晶片法案，荷兰半导体巨头阿斯麦（ASML）已不得向中国出售用于制造尖端晶片的极紫外光刻机（EUV），但该公司仍可售卖制程较低端的产品给中国客户。