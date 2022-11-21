中国央行、银保监要求保持房地产融资平稳有序

中国央行和银保监会要求银行保持房地产融资平稳有序，稳定对房地产企业开发贷款、建筑企业贷款投放，促进房地产市场平稳健康发展。

据中国央行官网发布的新闻稿，中国人民银行和银保监会星期一（11月21日）召开全国性商业银行信贷工作座谈会，研究部署金融支持稳经济大盘政策措施落实工作。

中国人民银行党委委员、副行长潘功胜，中国银保监会党委委员、副主席肖远企出席会议。

会议要求人民银行、银保监会、各商业银行做好稳投资促消费保民生各项金融服务，加大对重点领域、薄弱环节和受疫情影响行业群体的信贷支持力度，推动经济进一步回稳向上。

会议指出，全国性商业银行要用好政策性开发性金融工具，扩大中长期贷款投放，更好发挥有效投资的关键作用；发挥好设备更新改造专项再贷款和财政贴息政策合力，积极支持制造业和服务业有效需求；并加大对小微企业、个体工商户、货车司机等市场主体的支持力度，按照市场化原则积极支持符合条件的普惠小微企业贷款延期还本付息，主动向实体经济减费让利。

在房地产方面，会议要求全面落实房地产长效机制，因城施策实施好差别化住房信贷政策，支持刚性和改善性住房需求。

具体包括，保持房地产融资平稳有序，稳定房地产企业开发贷款、建筑企业贷款投放，支持个人住房贷款合理需求，支持开发贷款、信托贷款等存量融资在保证债权安全的前提下合理展期；用好民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”）支持民营房企发债融资。

会议也强调，完善保交楼专项借款新增配套融资的法律保障、监管政策支持等，推动“保交楼”工作加快落实，维护住房消费者合法权益，促进房地产市场平稳健康发展。