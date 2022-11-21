香港特首李家超染疫 星期二行政会议休会

香港特首李家超泰国首都曼谷返港后确诊感染冠病，目前正在隔离中，原定星期二（11月22日）举行的行政会议休会，会议前会见传媒的环节不会举行。

据港府星期一（21日）下午发布的新闻公报，特首办公室发言人回应媒体询问特首李家超确诊冠病的情况时说，李家超感谢社会各界对他的关心。他21日下午轻微发热，喉咙有些痛楚，虽然有点疲倦，但大致情况可以，医生已处方口服药。

发言人称，李家超已接种四剂科兴冠病疫苗，第四剂疫苗于今年9月接种。隔离期间，李家超会在家工作，按需要以视像出席会议，不会作署任安排。他原定亲身出席的公开活动将由其他官员代为出席或另作合适安排。

香港卫生署卫生防护中心已就陪同特首出访泰国的八名特首官办公室职员进行评估。其中，特首办公室主任叶文娟及特首私人秘书杜洁丽曾除下口罩与特首一同参与较长时间的会议或近距离一同用餐，被卫生署卫生防护中心界定为密切接触者，正按指引进行家居检疫。她们星期天（20日）晚的核酸检测结果为阴性，21日进行快速抗原测试的结果为阴性。

其余六名随行职员不被列为密切接触者，无须进行家居检疫，可返回办公室工作。他们20日晚的核酸检测结果为阴性，21日进行快速抗原测试的结果也为阴性。他们将按抵港人士的检测要求，每天进行快速抗原测试，及在抵港第二天接受核酸检测。

行政会议星期二休会，会议前会见传媒的环节不会举行。

港府星期一发布的新闻稿，香港特首李家超星期天由泰国曼谷返港后，在香港国际机场进行的核酸检测结果为阳性，现在正按卫生署卫生防护中心指引隔离。他在访问曼谷四天期间进行的快速抗原测试结果均呈阴性。

李家超在亚太经合组织（APEC）峰会期间，曾与中国国家主席习近平交谈。两人在会议期间私下没有正式会面，但在场内相邻而坐，会场内外不时有交流。