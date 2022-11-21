台积电将在高雄兴建28纳米晶圆厂

台湾晶圆代工龙头厂台积电计划在高雄投资兴建两座工厂，其中7纳米厂虽受市况影响暂缓，28纳米厂则按计划建造。

综合台湾《自由时报》和中央社报道，供应链厂商星期一（11月21日）说，台积电28纳米晶圆厂建筑上星期五（18日）决标，由互助营造承揽施工。业界认为，台积电单独发包一座厂工程相当罕见，但28纳米晶圆厂工程发包确定，意味着台积电高雄28纳米厂确定兴建。

台积电对此并未正面回复，仅表示高雄厂在进行整地相关工程后，正式动工建厂。高雄厂不会另设动土典礼。

台积电高雄厂屡传生变杂音，总裁魏哲继10月中旬法说会松口称，高雄两座工厂原规划建7纳米与28纳米12寸晶圆厂；受到7纳米晶圆需求滑落导致产能利用率下降影响，将调整7纳米建厂产能规划，28纳米厂依计划不变。

魏哲家日前出席工研院院士授证典礼受访时进一步指出，高雄7纳米厂将暂时延后，没有取消或规划变更制程，他的说法破除市场传言。

台积电供应链则关注高雄厂发包情况，因先前仅发包基地基桩工程，晶圆厂迟迟未发包，引起议论是否延宕。

不过，供应链厂商说，台积电28纳米晶圆厂建筑上星期五决标，由互助营造承揽施工。业界认为，台积电单独发包一座厂工程相当罕见，但28纳米晶圆厂工程发包确定，代表台积电高雄28纳米厂确定兴建，计划2024年开始量产。