国泰航空驻港员工底薪加3.3%

香港国泰航空公司宣布，符合资格的驻港员工平均底薪将增加3.3%，并获发放相当于一个月底薪的特惠金。

综合网媒“香港01”和香港电台星期一（11月21日）等报道，国泰航空行政总裁邓健荣向员工致函称，已获得董事会同意，合资格驻港员工平均底薪将增加3.3%，并获发放相当于一个月底薪的特惠金；海外员工也获加薪及特惠金安排，由区域主管决定。

邓健荣形容公司已由“求存”转向“复苏”，即使经营环境仍具挑战，并已预期集团将录得相当亏损，但期望透过加薪感谢同事们的努力和忍耐。

邓健荣说，国泰过去数个月已加速增加往返主要航点航班，虽然全年业绩预计仍录得重大亏损，但相信下半年经营现金流恢复正数，代表公司不再“烧钱经营”。

国泰航空今年10月曾称，为满足未来18至24个月的营运需求，已启动全面招聘计划，目标增聘超过4000名前线员工，包括约2000名机舱服务员。

随着港府放宽入境隔离及检疫安排，市民外游需求明显增加。国泰航空顾客及商务总裁林绍波指出，10月公司已增加往返亚洲各地，特别是日本多个航点的航班班次，并恢复了往来马德里、班加罗尔、迪拜及加德满都的航班服务。整体而言10月客运航班运力较9月增加32%，约为疫情前水平的21%，平均每日载客人次由9月时的8800人次增至接近1.3万人次。

林绍波展望今年底前业务状况时说：“集团早前公布在10 月至12月底期间会增加约3000班客运航班，并将能实现于2022年底将客运航班运力恢复至疫情前水平约三分一的目标。我们预料直至2022年底的旅游需求将持续改善，而圣诞期间的旅游需求也见正面。”