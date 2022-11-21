北京强调坚决打赢疫情整体战：认清做好首都疫情防控的特殊性

中国首都北京疫情持续升温，中共北京市委书记尹力强调，要充分认清当前首都疫情防控形势的严峻性和特殊性，高效统筹疫情防控和经济社会发展，坚定坚决打赢疫情防控的整体战。

据《北京日报》微信公号“识政”发布的报道，尹力星期一（11月21日）在北京全市领导干部会议上部署疫情防控工作时强调，要尽快遏制疫情快速上升势头，坚定坚决打赢这场疫情防控整体战、阻击战、歼灭战，高效统筹疫情防控和经济社会发展，实现防住疫情、稳住经济、安全发展。

尹力说，当前中国疫情点多、面广、频发，北京疫情新增病例数持续高位增长，社会面病例数持续上升，防控工作正处于最关键、最吃紧的时刻。他指出，要贯彻落实中共总书记习近平关于疫情防控工作的重要讲话精神，坚定不移坚持“人民至上、生命至上”，落实“外防输入、内防反弹”，贯彻“动态清零”，执行第九版防控方案，落实好进一步优化防控工作的二十条措施。

尹力指出，要充分认清当前首都疫情防控形势的严峻性，充分认清疫情防控为了人民的重要性，充分认清做好首都疫情防控的特殊性，充分认清坚定信心决心的必要性，保持战略定力，尽快控制住疫情，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对首都功能和经济社会发展的影响。

尹力强调，要强化系统观念，高效统筹疫情防控和经济社会发展，他指出，疫情防控是社会系统工程，控制疫情、保障群众正常生活、确保经济社会有序运转，三者相辅相成、辩证统一、缺一不可，是城市现代化治理能力的应有内容。

尹力说，要明确目标要求、优化防控措施，强化重点区域防控。其中，市级部门要加大对当前疫情重灾区朝阳区的支持力度，朝阳区也要履行属地责任，实现社会面病例早发现早处置，集中力量打好歼灭战。

他还说，东城区、西城区要实施整体联防联控，打好区域内疫情阻击战，确保首都功能核心区安全。疫情快速发展的区加强研判分析，及时采取针对性措施，尽快控制发展势头。其他各区进一步优化防控措施，坚决遏制疫情上升势头。同时，北京市涉疫风险应急处置机制作要加大全市统筹；全市各部门相互支持、相互协作；各区履行属地责任；全市上下联动、社会各方参与配合，合力打好疫情防控整体战。

尹力还说，要着力重点环节提速、提质、提效。坚持快字当头、以快制快。快速查阳追阳，优化流调工作，第一时间管控风险人员和风险点位。转运要及时，加强资源和力量统筹，确保应转尽转、不过夜。

他还指出，集中隔离点要加强规范管理，严防内部交叉感染，做好心理疏导。加紧优化高风险人群排查管控和核酸筛查策略。各项措施调整要做好培训、宣传和技术准备，最大程度减少对民众基本生活的影响，科学精准、有度有效防控。

尹力还说，要抓紧抓实社会面防控。其中疫情较重的区域应降低人员流动性，倡议民众简单生活，努力使社会面慢下来。同时，公共场所继续严格落实扫码、测温、查验、戴口罩等常态化防控措施，各级各类医疗机构落实院感防控责任，抓好患者救治。

他还指出，要严格高校疫情防控，及时解决师生合理诉求。加强农村、平房区、城乡结合部网格化管理，抓好重点人群防控。加大工厂、工地等涉疫风险排查力度，强化个人防护和健康监测。严格养老院、福利院以及人员密集场所管理。统筹医疗机构、隔离点的布局建设和运营管理，加强患者尤其危重患者的救治。持续推进“一老一小”等重点人群疫苗接种。针对冬季活动多、聚集多、节假日多等特点，提前采取预防性措施。

尹力还说，要全力做好群众生产生活服务保障，对企业和群众诉求第一时间响应办理，重点抓好风险区群众就医和生活保障，加大老弱病残等特殊群体关心帮助力度，确保城市平稳运行。同时也要加强市场组织调度，保障市场供应充足、价格稳定。风险区域的划定要准确，保障防疫需要，并加强水电气热等基础设施维护，减少对社会面正常生产生活秩序的影响。

尹力还提出，要严格外防输入不放松，及时研判国内疫情态势和风险，动态、分类、精准实施远端管控。严格落实进返京人员防疫规定和“七天三不”要求。坚持人物同防，全面强化机场口岸防疫。持续优化进返京管理政策，畅通救济渠道，提高办理时效。

尹力还强调，要加强经济运行调度，努力完成全年工作目标。他提出，要严格重大工程项目防疫管理，保安全、保进度。线上线下促消费，保持消费回暖态势。同时，加强企业走访和跟踪服务，落实中小微企业一揽子帮扶政策，保持产业链供应链稳定。深入开展矛盾纠纷排查化解，保持社会治安平稳有序。压实安全生产责任制，坚决防止发生重特大安全事故，确保首都安全稳定。

尹力还强调，疫情就是命令，防控就是责任。他提出，要坚决行动，采取有效措施，遏制疫情快速上升势头，落实好“四方责任”，保持指挥体系高效运转，坚持“五个机制”联动，落实好防控措施，保障经济社会正常运转。

北京星期天新增154例本土确诊病例和808例无症状感染者，新增两例死亡病例，分别为一名91岁女性和一名88岁男性。北京在星期六（19日）出现今年5月以来首起死亡病例，死者为一名87岁男性。

