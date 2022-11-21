下午察：世界杯的中国制造

卡塔尔世界杯本周正式开幕，“中国队”自然也没有缺席这一举世瞩目的体育盛事。不过别误会，这里的“中国队”，指的可不是中国国家足球队。

从上星期起，包括中国央视、新华社等官媒在内的许多中国媒体，纷纷开始为世界杯造势，宣传起了出现在卡塔尔的诸多中国元素，包括由中国企业承建的决赛赛场、无处不在的中国制造商品，以及远渡重洋的一对大熊猫等。

不过，随着“卡塔尔世界杯有哪些中国元素”词条一同登上微博热搜的，还有“中国除了中国队没去其他都去了”的词条，更有网民调侃，“人家踢球我们建楼，原来中国分到了建筑队。”

卡塔尔世界杯的决赛场馆卢塞尔为中国企业承包建造，中国媒体也以此宣传“中国造”。（央视新闻截取）

中国能去的都去了

以“建筑队”描述中国在本届世界杯的存在感，稍显有失偏颇。虽然本次世界杯上，中国制造最亮眼的表现，是中国铁建以总承包身份参与世界杯决赛场地卢塞尔体育场建设，创下中国企业首次，但仔细看来，中国元素确实可以算得上“无处不在”。

热衷在推特上讲好中国故事的中国外交部发言人华春莹星期天（11月20日）更是连发八条推文，用图片和英文展示了出现在卡塔尔世界杯上的八大中国元素。

根据华春莹的推特，它们分别是：中国企业承建的卢塞尔体育场，以及印有这座体育场的纪念钞票；上星期四（11月17日）在卡塔尔豪尔熊猫馆正式亮相的中东首对中国大熊猫“京京”和“四海”；三名以裁判和助理裁判身份，时隔二十年再度跻身世界杯执法阵容的中国裁判员；中国浙江义乌制造的约70%的世界杯小商品，包括哨子、马克杯和抱枕等；中国宇通公司制造的在赛程期间运送工作人员、媒体和球迷的纯电力巴士；由中国宁夏大学提供的赛场草坪灌溉和养护的技术支持；由中国电建建造的卡塔尔首座太阳能光伏发电站；以及以总额13.95亿美元（约19.25亿新元）位居赞助榜榜首的四家中国赞助商。

中国外交部发言人华春莹在推特上的发言也被中国媒体翻译后发到了微博上。不过有网友调侃，缺少的第九张图是未能出线的中国国足。（环球网微博截取）

另外，据央视新闻报道，中国企业也参与建设了副场馆“教育城球场”，并为卡塔尔解决球迷住宿问题的“球迷村”提供了超过一万套集装箱式房屋。

这一连串的中国制造和中国元素的参与之下，也难怪中国驻卡塔尔大使周剑在接受新华社采访时，会用“如同满天的繁星，照亮了整个卡塔尔的世界杯”来形容中国的贡献了。

当然，这并非“财大气粗”的中国首次以中国制造和赞助的方式，出现在世界杯赛场上了。

在2018年的俄罗斯世界杯中，中国以七家企业、8.35亿美元的赞助金额，同样成为了最大的赞助商。此外，中国也一样出口了大量“义乌制造”的周边产品、以及高达10万只下酒菜小龙虾到俄罗斯。

中国央视名嘴白岩松当年更是直白地调侃道：“俄罗斯世界杯，中国除了足球队没去，基本上其他的都去了。”

白岩松2018的金句“中国除了足球队没去，基本上其他的都去了”，此次也被网民和媒体再度提起。（互联网）

无法到场的中国人

白岩松大概也没想到，自己四年前贡献的“金句”，四年后又被网民们翻了出来，恰如其分地登上了热搜榜。

原因无他，对于普通民众来说，体育赛事中最重要的“繁星”，还得是赛场上挥洒汗水、为国争光的运动员。

而中国国足早在今年农历大年初一的亚洲区预选赛中，就以1-3输给越南队，止步预选赛12强，彻底无缘卡塔尔世界杯。

对于很多中国球迷来说，他们的讽刺并非不认同中国制造的强大，但在世界杯开赛之际，再把“中国”和“世界杯”同时提起并大肆宣传，无异于伤口撒盐、哪壶不开提哪壶，自然引起了逆反心理。

另一方面，除了中国足球队20年来始终如一的缺席，受疫情防控影响，这次不能到现场感受到中国元素的，还有来自中国的普通观众。

据卡塔尔驻华大使穆罕默德·阿卜杜拉·杜希米10月底接受中国官媒《环球时报》采访时透露，在当时已经售出的289万张世界杯门票中，中国球迷仅购买了约5000至7000张。而作为对比，2018年的俄罗斯世界杯期间，通过官方购票的中国球迷就至少有6万人，并有10万名中国游客在世界杯期间入俄，游客数量排全球第一。

2018年有10万名中国游客在世界杯期间入境俄罗斯，游客数量排全球第一。图为当年哥斯达黎加对塞尔维亚的小组赛中，中国球迷挥舞五星红旗为塞尔维亚助威。（东方IC/互联网）

甚至连因为疫情被封在北京家中的《环球时报》前总编胡锡进，在评论世界杯开幕式时也没有提到中国制造带来的荣耀感，而是表达了对开幕式上“热烈、动感的景象”的怀念。

没有中国足球队，也没有太多的中国现场观众亲临现场。这场延期至11月底北半球冬天举办的体育盛事，身在中国国内的球迷甚至连往届的夏日啤酒花园都体验不到。在这样的百感交集之下，中国网民对宣传的不配合也变得情有可原了。

“有钱人也有不快乐的时候”

如果要说中国和本届世界杯主办国卡塔尔在足球上有什么共同点的话，大抵就是：有钱，但球踢得不好。

根据媒体报道，卡塔尔本届世界杯的综合投资达到了2200多亿美元，是世界杯有史以来最贵的一次，几乎相当于此前七届世界杯花费总和的四倍之多。

投入资金举办比赛，虽然能为自己的球队换来一张“保送”入场券，但再大的投资，也难以改变公平的体育比赛中的胜负结果。

以东道主身份自动入围决赛圈的卡塔尔队，在当地时间星期天的揭幕赛中，以0-2的成绩输给了厄瓜多尔队。卡塔尔迄今已创两纪录：首支从未进入过决赛的主办国球队、首支在揭幕战输球的东道主球队。

比赛现场卡塔尔观众凝重的神情也被制成动图和表情包，在中国社交媒体上传播，将“原来有钱人也有不快乐的时候”的词条送上微博热搜。

中国网民将比赛现场卡塔尔观众的表现制成动图和表情包，调侃“原来有钱人也有不快乐的时候”。（微博/比赛直播截图）

在多数网民调侃“原来钱也不是万能的”的同时，也有网友直言讽刺，卡塔尔打破了东道主揭幕战不输球的惯例后，中国怕丢人、不敢申办世界杯的最后阻碍也没有了。

对于仍希望在世界杯赛场上看到本国队伍的中国球迷来说，中国国足有两个选择：其一是抓住世界杯决赛圈下届起由32席扩容至48席的机会，球队靠自己的实力踢进比赛；其二便是如果扩容还不够，那就只能靠国家砸钱办比赛参加了。

讽刺归讽刺，但中国经济、基建和中国足球之间实力的鸿沟，确实再明显不过；哪怕中国再有钱，碰上国足的赛事，“花钱挨打”这种事也很难令人快乐得起来。

毕竟不论是体育赛事还是国际形象，仅凭“砸钱”换来的存在感，都很难令人真正信服。即使中国有经济实力举办世界杯，如果球队还是如此不争气，办得再风光的体育赛事也难掩遗憾。

