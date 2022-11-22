中国代表吁推动朝鲜半岛问题政治解决 防止局势轮番升级

中国常驻联合国代表张军说，中方对当前朝鲜半岛局势趋紧感到关切，希望有关各方坚持政治解决方向，防止局势轮番升级。

据中新社报道，联合国安理会星期一（11月21日）召开会议审议朝鲜半岛局势，联合国负责政治和维和事务的副秘书长迪卡洛作通报。迪卡洛称，朝鲜上星期五（18日）试射了新型洲际弹道导弹，飞行距离达1000公里。今年以来，朝鲜已使用弹道导弹技术进行了60多次发射活动。接二连三的导弹发射、对抗性言论以及该地区军事演习导致了负面的“行动-反应”循环，使半岛局势持续紧张升级。安理会应团结一致，推动有关各方恢复对话、缓和事态。

据中国常驻联合国代表团21日官网消息，中国常驻联合国代表张军当天在会上发言时说，朝鲜半岛局势紧张升级不符合任何一方利益，也是中方不想看到的。当今世界充满不确定性，半岛也承受不起局势进一步恶化的危险。有关各方必须着眼半岛和东北亚和平稳定大局，采取切实措施，发挥积极作用，全力推动政治解决问题。

张军呼吁各方全力推动局势降温，维稳防乱；回到正确途径，重启对话；造有利条件，劝和促谈。

他说，当前形势下，各方都应保持冷静克制，谨言慎行，避免采取任何可能升级紧张局势、导致误判的行动，防止事态发展陷入恶性循环。

他称，各方应正视半岛问题久陷僵局的症结，在均衡解决各自关切上下功夫，坚持对话协商的正确方向。美国应采取主动，展现诚意，提出现实可行的方案，正面回应朝方合理关切，推动对话早日由形式变为现实。要致力于解决问题，坚持推进半岛无核化进程，同时在停止军演、缓解对朝制裁方面拿出实际行动。

他指出，理会应在半岛问题上发挥建设性作用，不应一味对朝谴责施压。安理会讨论应有助于缓和紧张气氛，推动局势尽快降温，为外交努力留出空间，而不是为此制造障碍。中俄在安理会共提的涉朝决议草案有助于缓解朝鲜人道局势，营造对话谈判氛围，推动实现政治解决，希望各方积极考虑。

张军在发言结尾时说，作为半岛近邻，中国始终坚持维护半岛和平稳定，坚持实现半岛无核化，推动建立半岛和平机制，坚持通过对话协商解决问题。中方再次呼吁有关各方正视半岛形势久陷僵局的症结，着眼半岛和平稳定大局，按照“双轨并进”思路和分阶段、同步走原则，通过有意义的对话均衡解决各自关切，推进半岛问题政治解决进程。中方将继续为此发挥建设性作用。