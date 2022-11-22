英警方：中国驻曼城领馆殴打风波存在多项罪行

中国驻曼彻斯特（简称曼城）总领事馆上个月发生殴打事件，引起两国高度关注。英国警方称，他们已经确认这起事件存在多项犯罪行为，但目前还没有任何人员因这起事件被捕。

据路透社星期一（11月21日）报道，大曼彻斯特警方称，从事件爆发以来，警方一直在根据手机录像和从目击者那里收集到的证据，来厘清这起冲突的来龙去脉。

警方称，到目前为止，警方还没有就这起事件逮捕任何人员，但他们已经确认了“几项罪行，包括袭击和破坏公共秩序罪”。

警察局长助理塞克斯（Chris Sykes）说，警方正持续对导致最初和平抗议升级至殴打冲突的时间线有更清晰的了解，“我们已经确定了一些犯罪行为和潜在的犯罪嫌疑人和受害者”。

上月16日，位于英格兰西北部曼彻斯特的中国驻曼城总领事馆发生了一起殴打事件。事发当天，约30至40名长期居住在英国的香港人到中国驻曼城总领馆外示威，随后有五名身份不明人士从领馆内走出来，与示威者发生冲突。其中一名示威者，30岁的香港移民鲍勃（Bob Chan）称自己被拖进领馆范围内殴打，眼睛、头部、背部都有瘀伤。

领馆没有披露施袭者是否为该馆人员，但中国驻曼城总领事郑曦原和领馆工作人员被指控对示威者施暴，并破坏示威者在领馆外设置的示威物品。

这起事件引发了中英两国之间的外交风波。英国的情报单位主管上周称，任何对英国国民或居住在英国的人的恐吓和骚扰都是不能容忍的。