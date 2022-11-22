中国与卡塔尔签署27年液化天然气购销协议

为强化中国未来几十年的能源安全，中国石化与卡塔尔能源公司签署了为期27年、总值600亿美元（828亿新元）的液化天然气（LNG）长期购销协议。

综合彭博社和中新社报道，上述两家国有企业星期一（11月21日）在一场视讯仪式上宣布，卡塔尔能源公司将从2026年起、每年向中国石化供应400万吨液化天然气，为期27年。

该协议是中国石化和卡塔尔能源公司就卡塔尔北方气田扩能项目开展一体化合作的重要部分，具有里程碑式的意义。卡塔尔能源公司及其投资者将为该项目投入300亿美元，可在三年内将卡塔尔的液化天然气年产量从7700万吨提升至1亿1100万吨。

根据彭博新能源财经数据，这是中国迄今签署最长的液化天然气供应协议，也是中国最大宗的液化天然气采购协议之一。

中国石化董事长马永生与卡塔尔能源事务国务大臣、卡塔尔能源公司总裁兼首席执行官萨阿德·卡阿比（Saad Sherida Al-Kaabi）以线上形式共同签署了协议。

马永生说，中国与卡塔尔两国关系友好、密切，在能源领域有天然互补性，为双方不断深化合作创造了良好环境。此协议的签订符合中国石化坚持绿色、低碳、安全、实现可持续发展的宗旨和要求，不仅有助于满足中国市场对天然气的需求，也将进一步优化中国能源消费结构，提升能源供应的安全性、稳定性和可靠性。

萨阿德·卡阿比说，他们很高兴双方能够达成此协议，这将进一步巩固中国与卡塔尔之间良好的双边关系，并将有助于满足中国日益增长的对清洁能源的需求。此次合作跨越不同领域，并将长达27年，意义非同寻常，令人振奋，开启了双方合作的新篇章。

据悉，卡塔尔北方气田扩能项目预计2026年投产。此次协议是中国石化与卡塔尔能源公司签署的第二个液化天然气长期购销协议，也是卡塔尔北方气田扩能项目的第一个液化天然气长期购销协议。